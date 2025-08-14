Tribunal establece "estafa" en la venta de combustibles a la Policía por empresa de Alexis Medina

La jueza Yissel Soto, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, durante el juicio de fondo a los implicados en el caso Antipulpo. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI. )

La jueza Yissel Soto, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, afirmó este jueves en horas de la madrugada que quedó comprobada la estafa en la venta de combustibles a la Policía Nacional por parte de la empresa Fuel America, propiedad de Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el caso de supuesto fraude contra el Estado.

Durante la lectura del fallo del juicio de fondo contra los hermanos Medina Sánchez, la magistrada señaló que las pruebas presentadas por el Ministerio Público demostraron irregularidades graves en el proceso de contratación y suministro de combustible entre los años 2011 y 2017.

“Sin lugar a dudas, las anomalías que el tribunal observó son asombrosas. La forma en que se contrató, el desorden administrativo de la Policía Nacional… allí había tickets sin control alguno”, expresó la jueza Soto durante la motivación de la sentencia.

La acusación del Ministerio Público

La acusación del Ministerio Público establece que las empresas vinculadas al acusado Alexis Medina suministraron combustibles a la Policía Nacional por un monto superior a los 120 millones de pesos.

Sin embargo, aproximadamente 32 millones de pesos no fueron entregados a la institución del orden, constituyendo así una estafa comprobada por el tribunal.

El órgano persecutor sustentó sus alegatos con pruebas obtenidas de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, incluyendo cruces de información financiera que confirmaron las irregularidades.

Asimismo, el tribunal destacó que la empresa Fuel America no cumplía con los requisitos legales para participar en el proceso de suministro, pero aun así obtuvo el contrato.

“La situación llevó a la Policía Nacional a retornar a su proveedor original ante la falta de entrega del combustible contratado”, concluyó la magistrada.