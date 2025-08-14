Tribunal descarga a Carmen Magalys Medina Sánchez y Fernando Rosa

Carmen Magalys Medina al llegar al tribunal. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó este jueves en horas de la madrugada a Carmen Magalys Medina Sánchez y a Fernando Rosa, acusados desfalco al Estado dominicano en una estafa que involucró más de cinco mil millones.

Medina Sánchez y Rosa eran presidente y vicepresidente, respectivamente, del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

El Ministerio Público atribuía a Magalys apoyar las "irregularidades" de los procesos para beneficiar a su hermano Alexis Medina Sánchez.

"Real y efectivamente" dijeron que se estableció que los mismos socios de diferentes empresas de Alexis Medina ganaron procesos de licitaciones y que Rosa y Carmen Magalys no se cercioraron de que eran las mismas compañías.

"Indiscutiblemente se lesionaron los principios de competencia, libre participación", indicaron las tres juezas Claribel Nivar Arias, presidenta, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, que integran el tribunal.