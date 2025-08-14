Condenan a Alexis Medina a siete años de prisión por soborno, lavado y asociación de malhechores

Las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a unanimidad la madrugada de este jueves a Alexis Medina a siete años de prisión. Lo encontraron culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores.

Deberá cumplir la pena en la cárcel de Najayo Hombres. Además deberá pagar una multa de 150 salarios mínimos.

En tanto, descargó a su hermana Magalys Medina.

En el caso de Alexis, los ilícitos ocurrieron entre 2012-2020, período en que su hermano, Danilo Medina, era presidente de la República.

Entre las otras 19 personas vinculadas al proceso, algunas fueron sentenciadas, pero la mayoría resultó absuelta.

La decisión fue tomada por las magistradas Claribel Nivar Arias, presidenta de la corte; Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo.

La lectura de la sentencia comenzó minutos antes de las 11 de la noche del miércoles y concluyó a las 4:13 de la madrugada del jueves.

Pedido del Ministerio Público

El Ministerio Público pedía 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, a quien imputaba de haber defraudado al Estado con más de cinco mil millones de pesos a través de una red de corrupción que implementó aprovechándose de su posición de poder.

Contra su hermana, Carmen Magalys Medina, solicitaba 10 años. Las otras penas que requería eran de 10, 5 y 3.

Los otros imputados:

Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fonper – descargado

Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública –descargado

Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general – descargado

Víctor Matías Encarnación Montero – condenado a cinco años

a cinco años José Dolores Santana Carmona – condenado a seis años

Wacal Vernabel Méndez Pineda – condenado a cinco años

Carlos José Alarcón – absuelto

Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) – condenado a siete años

Lina Ercilia de la Cruz Vargas – descargada

Libni Arodi Valenzuela Matos – descargada

Paola Mercedes Molina Suazo –condenada a cinco años

Carlos Martín Montes de Oca –condenado a cinco años

Rigoberto Alcántara Batista –condenado

José Miguel Genao Torres– descargado

Antonio Florentino Méndez– descargado

Fulvio Antonio Cabreja Gómez – descargado

José Idelfonso Correa Martínez – descargado

Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco – descargado

Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe)

En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una condena de cinco años de prisión suspendida y una multa equivalente a 500 salarios mínimos. Se le suspendió la totalidad de la pena y lo condeno al pago de las costas penales.

El documentó íntegro será leído el 25 de septiembre a las 9:00 de la mañana.