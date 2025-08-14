Las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a unanimidad la madrugada de este jueves a Alexis Medina a siete años de prisión. Lo encontraron culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores. En tanto, descargó a su hermana Magalys Medina.

Alexis deberá cumplir la pena en la cárcel de Najayo Hombres. Además deberá pagar junto a sus empresas y otros siete condenados a 500 millones de pesos a favor del Estado por los daños como víctima y actor civil.

Asimismo, Alexis deberá pagar una multa de 150 salarios mínimos.

En el caso de Alexis, los ilícitos ocurrieron entre 2012-2020, período en que su hermano, Danilo Medina, era presidente de la República.

Otros siete condenados

De las 21 personas vinculadas, además de Alexis Medina también fueron hallados culpables otros siete imputados, que fueron los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, condenados a cinco años cada uno; José Dolores Santana Carmona, sentenciado a seis años; y también a cinco años de cárcel a Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista .

Las juezas homologaron el acuerdo entre el Ministerio Público y el Víctor Matías Encarnación, por lo que a este se le dictó cinco años de prisión suspendida y a una multa de 500 salarios mínimos.

La decisión fue tomada por las magistradas Claribel Nivar Arias, presidenta del tribunal; Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo.

La pronunciación del fallo comenzó minutos antes de las 11 de la noche del miércoles y concluyó a las 4:13 de la madrugada del jueves.

Pedido del Ministerio Público

El Ministerio Público pedía 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, a quien imputaba de haber defraudado al Estado con más de cinco mil millones de pesos a través de una red de corrupción que implementó aprovechándose de su posición de poder.

Contra su hermana, Carmen Magalys Medina, solicitaba 10 años. Las otras penas que requería eran de 10, 5 y 3.

13 descargados

Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fonper

Carmen Magalys Medina Sánchez.

Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública

Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general

Carlos José Alarcón

Lina Ercilia de la Cruz Vargas

Libni Arodi Valenzuela Matos

José Miguel Genao Torres

Antonio Florentino Méndez

Fulvio Antonio Cabreja Gómez

José Idelfonso Correa Martínez

Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco

Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe)

El sentencia íntegra se le dará lectura el 25 de septiembre a las 9:00 de la mañana.

Condena a las empresas

El tribunal ordenó la prohibición de la contratación con el Estado dominicano de las empresas de Alexis Medina y la cancelación de sus licencias y derechos.

Estas empresas son Domedical Supply, General Supply, Globus Electrical, S.R.L; Suim Suplidores Institucionales Méndez S.R.L., United Suppliers Corporations S.R.L., Kyanred Supply S.R.L.,Wattmax dominicana S.R.L. y Fuel American Inc., y Dominicana S.R.L, entre otras.