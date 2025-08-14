Tribunal impuso decomiso de todos los bienes, multas millonarias y disolución de empresas
Juan Alexis Medina Sánchez fue condenado a siete años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres
El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó condenas que incluyen penas de prisión, multas económicas, decomiso de bienes y disolución de empresas contra los hallados culpables en el proceso penal encabezado por Juan Alexis Medina Sánchez.
Penas de prisión:
Juan Alexis Medina Sánchez: 7 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
José Dolores Santana Carmona: 6 años de prisión en Najayo Hombres.
Wacal Bernabé Méndez Pineda: 5 años de prisión en Najayo Hombres.
Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny Brea: 5 años de prisión en Najayo Hombres.
Paola Mercedes Molina Suazo: 5 años de prisión en Najayo Mujeres.
Carlos Martín Montes de Oca: 5 años de prisión en Najayo Hombres.
Rigoberto Alcántara Batista: 5 años de prisión en Najayo Hombres.
Víctor Matías Encarnación Montero: 5 años de prisión en Najayo Hombres, con pena suspendida bajo reglas de conducta.
Multas:
Juan Alexis Medina Sánchez: 150 salarios mínimos.
José Dolores Santana Carmona, Wacal Bernabé Méndez Pineda y Francisco Ramón Brea Morel: 100 salarios mínimos cada uno.
Empresas condenadas: 200 salarios mínimos cada una.
Víctor Matías Encarnación Montero: 500,000 pesos, según acuerdo con el Ministerio Público.
Reparación civil:
Los condenados, junto a las empresas vinculadas, deberán pagar 500 millones de pesos al Estado dominicano como compensación por los daños ocasionados.
Decomiso de bienes:
El tribunal ordenó el decomiso de bienes y valores incautados a todos los condenados y a las empresas responsables.
Sanciones a empresas:
Dieciséis razones sociales fueron condenadas a:
Pago de multas y costas penales.
Disolución definitiva y clausura de locales.
Cancelación de licencias, derechos y autorizaciones.
Prohibición de contratar con el Estado.
Lectura íntegra:
La lectura completa de la sentencia se realizará el 25 de septiembre de 2025, a las 9:00 a.m., en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.