Tribunal impuso decomiso de todos los bienes, multas millonarias y disolución de empresas

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó condenas que incluyen penas de prisión, multas económicas, decomiso de bienes y disolución de empresas contra los hallados culpables en el proceso penal encabezado por Juan Alexis Medina Sánchez.

Penas de prisión:

Juan Alexis Medina Sánchez: 7 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

José Dolores Santana Carmona: 6 años de prisión en Najayo Hombres.

Wacal Bernabé Méndez Pineda: 5 años de prisión en Najayo Hombres.

Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny Brea: 5 años de prisión en Najayo Hombres.

Paola Mercedes Molina Suazo: 5 años de prisión en Najayo Mujeres.

Carlos Martín Montes de Oca: 5 años de prisión en Najayo Hombres.

Rigoberto Alcántara Batista: 5 años de prisión en Najayo Hombres.

Víctor Matías Encarnación Montero: 5 años de prisión en Najayo Hombres, con pena suspendida bajo reglas de conducta.

Multas:

Juan Alexis Medina Sánchez: 150 salarios mínimos.

José Dolores Santana Carmona, Wacal Bernabé Méndez Pineda y Francisco Ramón Brea Morel: 100 salarios mínimos cada uno.

Empresas condenadas: 200 salarios mínimos cada una.

Víctor Matías Encarnación Montero: 500,000 pesos, según acuerdo con el Ministerio Público.

Reparación civil:

Los condenados, junto a las empresas vinculadas, deberán pagar 500 millones de pesos al Estado dominicano como compensación por los daños ocasionados.

Decomiso de bienes:

El tribunal ordenó el decomiso de bienes y valores incautados a todos los condenados y a las empresas responsables.

Sanciones a empresas:

Dieciséis razones sociales fueron condenadas a:

Pago de multas y costas penales.

Disolución definitiva y clausura de locales.

Cancelación de licencias, derechos y autorizaciones.

Prohibición de contratar con el Estado.

Lectura íntegra:

La lectura completa de la sentencia se realizará el 25 de septiembre de 2025, a las 9:00 a.m., en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.