"Soy pobre pero honrado", descargan contador de facilitar operaciones ilícitas en caso Alexis Medina

El contador Carlos José Alarcón fue descargado del juicio contra Alexis Medina. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de haber sido acusado por el Ministerio Público de supuestamente facilitar operaciones contables para encubrir las actividades ilícitas de las empresas de Alexis Medina, el contador Carlos José Alarcón fue absuelto del caso la madrugada del jueves por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La jueza Yisel Soto integrante del tribunal, explicó durante el fallo que tras haber evaluado la forma en que fue contratado y los elementos probatorios presentados, tanto por el Ministerio Público como por la defensa de Alarcón, se determinó que no hubo contacto en la entrevista entre este y Alexis Medina.

“El tribunal considera que los elementos de prueba iniciales resultan insuficientes para determinar una falta penal”, afirmó.

El Ministerio Público lo acusaba de lavado de activos, complicidad y falsedad documental, alegando que pasó de ejercer funciones contables a integrarse a la supuesta asociación criminal para encubrir el origen ilícito de fondos de las empresas de Medina.

El caso forma parte del proceso por corrupción administrativa y desfalco al Estado dominicano por más de cinco mil millones de pesos que involucró a los hermanos del expresidente Danilo Medina.

Defensa

Durante su intervención en el tribunal, el pasado 21 de mayo, en su defensa Alarcón aseguró que fue incluido en el expediente porque supuestamente se negó a cooperar con el Ministerio Público.

"Soy pobre, pero honrado", expresó durante la audiencia.

Asimismo, alegó que supuestamente la procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, cuando ejercía de directora general de Persecución, le propuso colaborar para librarse del proceso judicial, oferta que rechazó.

MP califica desición El Ministerio Público calificó como una decisión de "luces y sombras" la sentencia que impone una condena de 7 años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez y descarga a algunos de los imputados. Medina Sánchez, quien dirigía el entramado de corrupción, fue declarado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos, asociación de malhechores. El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y a Paola Mercedes y a Víctor Matías Encarnación.

