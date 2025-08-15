Fulvio Cabreja Gómez fue descargado en juicio Alexis Medina: tribunal dice no incurrió en el delito

Fulvio Antonio Cabreja Gómez fue descargado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tras ser acusado por el Ministerio Público por su supuesta implicación en el entramado de corrupción liderado por Alexis Medina. ( FUENTE EXTERNA )

Durante el juicio por corrupción contra Alexis Medina, condenado a siete años de prisión por soborno, lavado de activos y asociación de malhechores, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó a 13 personas, entre ellas Fulvio Antonio Cabreja Gómez.

De acuerdo con la magistrada Claribel Nivar Arias, al analizar las pruebas presentadas durante el proceso, el tribunal concluyó que Cabreja Gómez no comprometió su responsabilidad penal, motivo por el cual fue absuelto de todos los cargos.

¿Qué decía el Ministerio Público?

El Ministerio Público acusaba a Cabreja Gómez, conocido como Ángelo, de lavado de activos y testaferrato, señalándolo por encubrir propiedades de Alexis Medina. Además, lo vinculaban al uso de estructuras financieras para facilitar el movimiento de dinero ilícito, sin levantar sospechas.

Según el expediente, Cabreja Gómez habría sido una figura clave en la adquisición de vehículos de motor vinculados a Medina y figuraba como titular de los nombres comerciales Angesca y Supliagropeco.

También se le atribuyó una alta inversión en diversos negocios, cuyas fuentes de financiamiento no habrían sido justificadas ante las autoridades, según el Ministerio Público. Por estas acusaciones, el Ministerio Público solicitó una condena de 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

Problemas de salud durante el proceso

Cabreja Gómez permaneció en prisión preventiva durante parte del proceso judicial, el cual investigaba una presunta estafa al Estado dominicano superior a 5 mil millones de pesos.

Durante ese tiempo, alegó problemas de salud, lo que provocó el aplazamiento de varias audiencias. En noviembre de 2023, una vista fue pospuesta por esta razón, y en julio de 2024, solicitó permiso para viajar a Estados Unidos a una cita médica, lo que volvió a suspender el juicio en esa fecha.

Pese a las acusaciones, la madrugada del jueves 14 de agosto de 2025 donde fue condenado Alexis Medina y otros implicados en el entramado de corrupción, el tribunal determinó que las pruebas aportadas por el órgano persecutor no fueron suficientes para demostrar su implicación penal en la red, y por ello, fue descargado de todos los cargos.

Leer más Tribunal descarga a Carmen Magalys Medina Sánchez y Fernando Rosa