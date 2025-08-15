Solicitan prisión preventiva contra 10 implicados en red de cibercrimen internacional

Vista de las autoridades que, el pasado martes 12 de agosto, realizaron 34 allanamientos en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo como parte de la Operación Discovery por fraude informático a envejecientes en Estados Unidos. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio Público solicitó este viernes la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra seis de los imputados en la denominada Operación Discovery 3.0, quienes son acusados de formar parte de una estructura criminal dedicada al fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero.

Los encartados, identificados como Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña, enfrentan cargos por operar un esquema delictivo desde plataformas digitales que habría afectado a centenares de ciudadanos estadounidenses, en su mayoría de edad avanzada.

La audiencia para conocer la medida fue fijada por la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de Santiago para las 4:30 de la tarde de este viernes. El Ministerio Público también ha solicitado que el caso sea declarado como complejo, argumentando que se trata de una red criminal organizada con múltiples imputados y numerosas víctimas.

La acusación fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a Ramona Nova, procuradora titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Quirsa Abreu, fiscal titular interina de la Fiscalía de Santiago, acompañados por los fiscales Joanna García y Claudio Cordero.

Reclamados en extradición

De forma paralela, el Ministerio Público también solicitó prisión preventiva ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia para otros cuatro imputados reclamados en extradición por los Estados Unidos, como parte del mismo caso.

Se trata de los dominicanos Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Edward José Puello García (Edward Puello) y Gerardo Heriberto Núñez Núñez (José Núñez Núñez).

Los cuatro enfrentan cargos de asociación delictuosa para cometer fraude postal y fraude electrónico y asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.

Operación Discovery

La Operación Discovery 3.0 es el resultado de una investigación de más de dos años, con la participación de 50 fiscales y 375 agentes policiales.

El martes 12 de agosto se realizaron 34 allanamientos en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo, en coordinación con el FBI, el HSI, y la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi), en los que se detuvieron a nueve personas.

Esta tercera fase de Discovery da continuidad a los operativos previos (Discovery 1.0 y 2.0), todos relacionados con el esquema conocido en Estados Unidos como "Grandparent Scam" o "estafa de los abuelos", por su enfoque en víctimas de edad avanzada a través de engaños telefónicos.