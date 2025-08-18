La pareja que las autoridades señalan de torturar y matar a una niña de siete años, en el sector Los Guandules, en el Distrito Nacional, fue trasladada al Palacio de Justicia del Distrito Nacional la mañana de este lunes, mientras se espera que el Ministerio Público someta la solicitud de medida de coerción.

Los imputados son Yokeiry Coronado de la Cruz, de 33 años, tutora de la menor, y su pareja Jeider Montero Medina, de 36, arrestados el sábado luego de encontrarse el cuerpo de la infante con signos de violencia.

Según vecinos, la menor sufría maltrato infantil de manera progresiva y que lo habían denunciado al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), que les respondía que tenían que presentar evidencias del abuso.

El cuerpo sin vida de Emailing Coronado evidencia "múltiples golpes contusos, quemaduras y laceraciones en distintas partes", según el acta de levantamiento de la médico legista.

En una nota de prensa de la Policía Nacional sobre la investigación preliminar, se relata que Cauri Coronado, la madre de la ahora occisa, le había entregado la niña "en custodia" a su prima Yokeiry Coronado de la Cruz, quien la trasladó desde Yamasá hacia Los Guandules, donde residía con su pareja Jeider Montero Medina.

Lo que alertó a los vecinos

Las señales de un evidente maltrato infantil surgieron cuando la menor bajó un día con el mandado de jugar unos números en una banca de lotería, y esta se tomó el agua de la cubeta de trapear, mostrando una fuerte sed y deterioro físico.

Los vecinos que hablaron con Diario Libre coincidieron en que unas primas llamaron unas "cuatro o cinco veces" al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) para denunciar el hecho y que alegadamente les pedían pruebas del maltrato.

"Conani no les prestó atención. Les dijeron que le manden pruebas", dijo una vecina.

Un colmadero que prefirió no identificarse, expresó que la niña de siete años tenía como tres meses sin bajar a comprar y que las veces que la vio estaba cubierta hasta la cabeza con un abrigo. "Ella tenía el rostro cabizbajo y tenía una capucha", acotó.