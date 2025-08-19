Imputada de torturar niña había prometido a la madre cuidarla y darle mejor vida

Yokeiry Coronado de la Cruz, de 33 años, y su pareja, Jeider Montero Medina, de 36, imputados de torturar y matar niña de 7 años en el sector Los Guaricanos, Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La mujer imputada de torturar y causar la muerte de su sobrina, una niña de siete años, viajó en el mes de abril al municipio Peralvillo, en la provincia de Monte Plata a solicitar a Estefani Morla Coronado que le delegara el cuidado de su hija para ofrecerle una mejor calidad de vida.

Según la solicitud de medida de coerción contra Yokeiry Coronado de la Cruz, su sobrina Estefani Morla accedió a la petición y le entregó a la menor por sus "condiciones precarias".

Tras la entrega de la niña, Estefani Morla Coronado hablaba con su hija mediante videollamadas por WhatsApp, en las cuales constataba que se encontraba en buen estado de salud.

Sin embargo, en los últimos meses a la madre se le dificultó hablar con la menor porque cada vez que intentaba comunicarse con ella, la imputada Yokeiry Coronado de la Cruz "le manifestaba de manera reiterada que la niña se encontraba durmiendo, impidiéndole así verificar directamente su estado físico y emocional".

En el documento de solicitud de prisión preventiva contra Yokeiry y a su pareja, Jeider Montero Medina, el Ministerio Público explica que en los meses de julio y agosto del año en curso, en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, sector Los Guandules, Distrito Nacional, la imputada Yokeiry "cometió actos de tortura y barbarie en perjuicio de la niña S.C., de 7 años".

Su pareja "tenía conocimiento" de los abusos, pero nunca los denunció, lo que "culminaron en la muerte de la víctima en fecha 16 de agosto del año 2025".

Aunque una médico forense certificó que la causa del fallecimiento se debió a un maltrato reiterado, según en el Acta de Levantamiento de Cadáver No. 0100959, la imputada Yokeiry Coronado ofreció una versión que no coincidía con el peritaje, por lo que fue arrestada.

Coerción se conocerá este miércoles

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este miércoles la solicitud de prisión que hace el Ministerio Público contra la pareja.

La audiencia estaba programada para este martes, pero fue aplazada a solicitud del abogado de Jeider Montero Medina, quien requirió más tiempo para conocer el expediente porque la fiscalía sometió casi a las 10:00 de la noche del lunes la coerción.

Al salir del tribunal, Wilson González, abogado de Estefani Morla Coronado, madre de la menor, dijo que esta no estaba enterada de los maltratos a la niña por parte de su "tía", a quien se la había entregado porque no tenía hijos.

Aunque dijo que el "maltrato era recurrente", González respondió que la progenitora no la visitaba porque trabajaba.