Madre de niña muerta en Los Guandules dice hablaba con ella solo por videollamada, según expediente

Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina son acusados de la muerte de una niña de 7 años, en el sector Los Guandules, Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Yokeiry Coronado de la Cruz, la mujer imputada de torturar y causar la muerte de su sobrina, una niña de siete años, viajó en el mes de abril al municipio Peralvillo, en la provincia de Monte Plata, a solicitar a Estefani Morla Coronado (la madre) que le delegara el cuidado de su hija para ofrecerle una "mejor calidad de vida".

De acuerdo con el expediente de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, luego de entregada la niña para que viviera en la capital, la madre relató que en los primeros meses ella hablaba con su hija mediante videollamadas a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, "en las cuales constataba que la niña se encontraba en buen estado de salud".

No obstante, dijo que en los últimos meses, cada vez que intentaba comunicarse con su hija, la imputada Yokeiry Coronado de la Cruz le manifestaba de manera reiterada que la niña se encontraba durmiendo, impidiéndole así verificar directamente su estado físico y emocional.

Versión del abogado

Al salir del tribunal, Wilson González, abogado de Estefani Morla Coronado, madre de la menor, dijo que cu representada no estaba enterada de los maltratos a su hija por parte de su "tía", a quien se la había entregado porque no tenía hijos.

Aunque dijo que el "maltrato era recurrente", González respondió que la progenitora no la visitaba porque trabajaba.

En un visita de Diario Libre a la calle Respaldo Eugenio Perdomo, sector Los Guandules, los vecinos expresaron conocer muy poco o nada a la madre de la menor; algunos dijeron que nunca la vieron visitando la segunda planta de la humilde vivienda donde residía la pequeña y donde se levantó su cadáver.

En tanto que la acusada, Yokeiry Coronado de la Cruz, tenía 20 años residiendo en ese sector, aunque no en la calle mencionada.

Según indican los moradores, la madre, oriunda de Yamasá, al igual que la familia Coronado, se apersonó a la casa donde ocurrió el suceso la tarde del sábado 16 de agosto y que tenía "un aspecto desmejorado".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/whatsapp-image-2025-08-19-at-19131949f11203-231c5555.jpg Estefani Morla Coronado, la madre de la niña de 7 años torturada. (FUENTE EXTERNA)

La acusación del Ministerio Público también establece que durante los meses de julio y agosto del año en curso, en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, sector Los Guandules, Distrito Nacional, la imputada Yokeiry Coronado de la Cruz cometió actos de tortura y barbarie en perjuicio de la niña Emailing Coronado, de 7 años, quien estaba bajo su custodia.

Sobre estos actos – de los cuales tenía conocimiento el imputado Jeider Montero pero nunca los denunció – culminaron en la muerte de la menor en fecha 16 de agosto del año 2025. https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/pareja-mata-ninajpg-pareja-quema-y-mata-a-nina-de-7-anos-en-los-guandules-778804b7-focus-min023-04-896-504-b760dccd.jpg Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero son acusados por el MP de causarle tortura y muerte a una niña de 7 años en Los Guandules. (FUENTE EXTERNA)

Tortura y barbarie

En fecha 16 de agosto del 2025, aproximadamente a las 6:30 p.m., la imputada Yokeiry Coronado de la Cruz llamó de manera desesperada a sus parientes Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco de la Cruz para que se presentaran a su residencia porque la víctima "estaba convulsionado".

Según cita el expediente, la señora Alejandrina Rodríguez Polanco llegó a la casa de los imputados y de inmediato procedió a comunicarse con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, informándoles que la niña de 7 años estaba inconsciente.

La médico forense actuante, la doctora Alfonseca , certificó que la víctima había fallecido a causa de múltiples golpes contusos , quemaduras y laceraciones en distintas partes del cuerpo, estableciendo además que la misma presentaba síndrome del niño maltratado .

actuante, la , certificó que la a causa de , y en distintas partes del cuerpo, estableciendo además que la misma presentaba . Los vecinos consultados en el sector Los Guandules afirman que la pareja, desde que salía el sol, "siempre tenía la música encendida y muy alta", por lo que no podían escuchar lo que ocurría dentro.

Sin embargo, las señales de un evidente maltrato infantil surgieron cuando la menor bajó un día con el mandado de jugar unos números en una banca de lotería, y esta se tomó el agua de la cubeta de trapear, mostrando una fuerte sed y deterioro físico.

Un colmadero que prefirió no identificarse dijo que la niña de 7 años tenía como tres meses sin bajar a comprar y que las veces que la vio estaba cubierta hasta la cabeza con un abrigo. "Ella tenía el rostro cabizbajo y tenía una capucha", notó. Los moradores exigen justicia para la niña y esperan que no suelten a los tutores porque "tomarán la justicia en sus manos".

Cargos

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra Yokeiry Coronado de la Cruz, de 33 años, y su pareja Jeider Montero Medina, de 36, quienes son investigados por homicidio, actos de tortura y barbarie, así como maltrato contra menores de edad.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá mañana, miércoles, la solicitud de prisión que hace el Ministerio Público.