Cinco dominicanos aceptan ser extraditados a EE. UU. por estafa a adultos mayores

Cinco personas aceptan ser extraditadas tras ser requeridas por la justicia de EE. UU. por su vinculación al robo de identidad. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Cinco dominicanos acusados por Estados Unidos de formar parte de una red que estafaba a adultos mayores se acogieron al proceso simplificado de extradición, al decidir entregarse de manera voluntaria a las autoridades requirentes.

Los solicitados en extradición son:

Oscar Manuel Castaños García , de 33 años de edad

, de 33 años de edad Edward José Puello García (44 años)

(44 años) Gerardo Heriberto Núñez Núñez (41 años)

Núñez Núñez (41 años) Joel Francisco Mathilda León o Joel Mathilda

Los señalados manifestaron su decisión este martes a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

El pasado viernes lo hizo Joel José Cruz Rodríguez, alias "Paflow" (33 años).

A los cinco se les acusa de cometer fraude postal y electrónico, así como de lavado de dinero, en una estafa transnacional, cuya red operaba desde un centro de llamadas en República Dominicana y estaba dirigida a personas mayores en Estados Unidos.

La organización, la cual está integrada por más de una docena de imputados, fue desmantelada tras una investigación conjunta entre las autoridades dominicanas y estadounidenses, en la que participó el Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos.

Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez y Francisco Ortega Polanco, archivaron la solicitud de extradición, ya que esta se hará de manera administrativa por los acusados optar al trámite simplificado.

A los cinco encartados se les dictó prisión preventiva hasta tanto sean trasladados a Estados Unidos, cuatro de ellos estarán recluidos en la cárcel Rafey, mientras que Joel Francisco Mathilda León esperará su traslado detenido en el Centro de Corrección San Felipe, de la provincia Puerto Plata.

Tribunal de Massachusetts los procesará

Luego que el presidente de la República emita el decreto de extradición, los cinco criollos enfrentarán los cargos en un tribunal de Massachusetts, donde residen al menos 50 de las de 400 víctimas.

A los adultos mayores se les engañó con más de cinco millones de dólares.

Modus Operandi

Según las investigaciones de ambos Estados, las estafas comenzaban con un empleado "abridor" que llamaba a la víctima haciéndose pasar por un nieto o nieta involucrado en un accidente.

Luego, un empleado "cerrador" supuestamente realizaba otra llamada, haciéndose pasar por el abogado del nieto, solicitando dinero para cubrir honorarios legales.

Se señala a Oscar Manuel Castaños García como el cabecilla, que dirigía los centros con la ayuda de varios gerentes que supervisaban, instruían y pagaban a los empleados.

Hace unos meses, otros criollos fueron entregados a Estados Unidos, acusados de los mismos crímenes, cuyas operaciones de desmantelamiento se han denominado Discovery.