Solicitan prisión preventiva contra pareja acusada de torturar y matar a una niña en Los Guandules

Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina en el Palacio de la Policía Nacional, acusados de la muerte de una niña de 7 años, en el sector Los Guandules, Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra la pareja imputada de torturar y provocar la muerte de una niña de 7 años que tenían bajo su cargo, quien falleció el sábado 16 de agosto en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

Yokeiry Coronado De La Cruz, de 33 años, y su pareja, Jeider Montero Medina, de 36, son investigados por homicidio, actos de tortura y barbarie, así como maltrato contra menores de edad.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá mañana, miércoles, la solicitud de prisión que hace el Ministerio Público.

La audiencia estaba programada para este martes, pero fue aplazada a solicitud del abogado de Jeider Montero Medina, quien requirió más tiempo para conocer el expediente porque la fiscalía sometió casi a las 10:00 de la noche de ayer la coerción y hoy fue que tuvieron acceso al documento.

Madre biológica dice no estaba al tanto

Al salir del tribunal, Wison González, abogado de Cauri Coronado, madre de la menor, dijo que esta no estaba enterada de los maltratos a la niña por parte de su "tía", a quien se la había entregado porque no tenía hijos.

Aunque dijo que el "maltrato era recurrente", González respondió que la progenitora no la visitaba porque trabajaba.

Yokeiry Coronado De La Cruz es señalada junto a su pareja Jeider Montero Medina, de torturar de manera progresiva a la niña.

Manuel Diloné, abogado de Jeider Montero, indicó que hay que probarle su complicidad, porque este trabajaba los 7 días de la semana y no se enteraba de los abusos a la niña.

El padre de la menor no denunció

De acuerdo con un comunicado de las autoridades, la investigación establece que la menor se encontraba bajo el cuidado de los imputados, quienes incumplieron su deber de protección, lo que provocó su fallecimiento el fin de semana.

Según la solicitud de coerción presentada por la procuradora fiscal Topacio Milagro Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional, los hechos ocurrieron entre julio y agosto de este año.

Durante ese período, la imputada Yokeiry Coronado incurrió en actos de maltrato contra la menor, mientras que el imputado Jeider Montero, pese a tener conocimiento de la situación, no la denunció, lo que culminó con la muerte de la niña.

Su cuerpo presentó maltrato reiterado

Aproximadamente a las 6:30 de la tarde del sábado, la acusada Yokeiry Coronado solicitó la presencia de sus familiares Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco De La Cruz en su residencia, ubicada en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, sector Los Guandules, debido a que la niña presentaba convulsiones.

Al llegar al lugar, la señora Alejandrina se comunicó con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 para informar que la niña se encontraba inconsciente.

Posteriormente, una médico forense certificó el fallecimiento de la niña, estableciendo que la causa de muerte estaba relacionada con un cuadro de maltrato reiterado, según en el Acta de Levantamiento de Cadáver No. 0100959.

La imputada Yokeiry Coronado ofreció una versión sobre las causas del fallecimiento que no coincidía con los hallazgos forenses, por lo que fue arrestada por las autoridades tras la lectura de sus derechos constitucionales.

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional también detuvieron a Jeider Montero, en virtud del deber de cuidado y protección que compartía con su pareja sobre la menor.

Se espera que en las próximas horas la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente fije la fecha para conocer la solicitud de medida de coerción.