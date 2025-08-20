Prisión para dos extranjeros por el asesinato de mujer hallada atada en el río Haina

Los hombres están acusados de haber asesinado a golpes a Bebele Estefanía Fernández Casado en una tienda de venta de celulares propiedad de uno de los imputados. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal de San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva a dos hombres acusados de asesinar a golpes a una mujer en una tienda de venta de celulares propiedad de uno de los imputados.El hecho ocurrió en julio de este año.

Según una nota de prensa, la medida de coerción fue impuesta en contra del pakistaní Yasir Riaz y del afgano Hikmatullah Atta Mohammad, ambos de 31 y 29 años de edad, quienes son vinculados con el asesinato de la dominicana Bebele Estefanía Fernández Casado, de 32 años, a causa de golpes contusos.

El órgano persecutor continúa profundizando las investigaciones para establecer el móvil del asesinato.

Sobre el caso, la Fiscalía del Distrito Judicial de San Cristóbal indicó que en el transcurso de la investigación ha obtenido evidencias que establecen que el hecho ocurrió el pasado 29 de julio de 2025 en el interior de la tienda de celulares de AI-Amin, que funcionaba en el sector Villa Valdez, propiedad de Yasir Riaz.

Precisó que, posteriormente, el cuerpo de Fernández Casado fue lanzado a las aguas del río Haina, en la comunidad Quita Sueño, de San Cristóbal, donde fue encontrado por las autoridades amordazado y ensangrentado, en horas de la mañana del pasado 30 de julio, presentando al momento del levantamiento trauma craneoencefálico severo, según consta en el acta de levantamiento de cadáver.

Los extranjeros fueron arrestados mediante orden judicial en Sabana Cruz de Bánica, en Elías Piña, mientras se desplazaban a bordo de una motocicleta. Ambos intentaron salir del país por la frontera.

La investigación del caso está a cargo de los fiscales Laura Segura y Patricia Durán.

Durante la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por los procuradores fiscales de San Cristóbal Belkis Tejeda y Daryl Montes de Oca, quienes establecieron la vinculación de los imputados con el caso que fue calificado de manera provisional de violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano.

El juez José Carlos Arias Nina, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, sustentó su decisión en diferentes evidencias documentales y materiales aportadas por el Ministerio Público.

Yasir Riaz cumplirá la medida en la cárcel pública de Baní, en la provincia Peravia, mientras que respecto a Hikmatullah Atta Mohammad el tribunal ordenó su ingreso al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.