La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió una solicitud de uno de los abogados de Yokeiry Coronado de la Cruz, la mujer señalada de torturar y matar a la niña de 7 años en el sector Los Guandules, y aplazó para el jueves la medida de coerción a la imputada.

Según Wilson González, abogado de la familia de la víctima, el aplazamiento solicitado es porque era un solo representante de la encartada y hoy se sumó otro que demandó tiempo para presentar presupuestos.

Los togados de Yokeiry se negaron a hablar con la prensa a su salida del tribunal, que presidió la magistrada Fátima Veloz.

Evaluación que se le rechazó

El abogado de la familia de Emailing Coronado, la niña torturada, dijo que la jueza rechazó la solicitud de los representantes de la imputada, de hacerle una evaluación psicológica.

Wilson González afirma que sus colegas alegaron que su defendida "escucha la música muy alta", razón por la que querían que la evaluara un profesional de la salud mental.

Ante tal justificación, González cuestionó que el argumento de la evaluación psicológica al afirmar que, si es por la música alta, habría que hacérsela a todos los dominicanos.

Demandan justicia

Arisleidy Coronado, abuela de la niña que falleció el pasado sábado víctima de abusos por parte de quien la cuidaba en el sector Los Guandules, demandó que todo el peso de la Ley se imponga a la verduga de su hija.

Acompañada de su hija y madre de la menor, la que no se animaba a hablar, dijo que confió en su hermana Yokeiry Coronado de la Cruz, la imputada, y quien prometió proteger a la infante, de 7 años, al solicitar que le delegaran su cuidado para darle mejor vida.

La menor falleció el pasado sábado producto de los abusos a la que la sometía Coronado de la Cruz.

Al hacer el levantamiento del cadáver el médico legista certificó que presentaba golpes contusos, quemaduras y laceraciones.

Por el crimen también está imputado la pareja de Yokeiry, el joven Jeider Montero Medina, quien, según el Ministerio Público, estaba al tanto del abuso infantil y no lo denunció.

Según los vecinos, habían hecho más denuncias a Conani, después que la menor bajó un día con el mandado de jugar unos números en una banca de lotería, y esta se tomó el agua de la cubeta de trapear, mostrando una fuerte sed y deterioro físico.

