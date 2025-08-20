Un juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia Espaillat aplazó para este jueves, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de medida de coerción contra una mujer vinculada a la desaparición y asesinato del joven taxista Alfred Joel Fernández, ocurrido en enero de este año en el municipio Moca.

El aplazamiento se debió a la ausencia del abogado defensor de la imputada, Clara Inés Sánchez, quien alegó un error en la fecha de la vista, lo que impidió la continuación del proceso judicial.

Sánchez, de 32 años, fue arrestada en Las Matas de Farfán, provincia San Juan, durante un operativo policial en el que murieron dos hombres también implicados en el crimen del taxista.

Los fallecidos fueron identificados como Julio José Vargas Díaz, alias Ñacoña, y Juan Manuel Lantigua Pérez, conocido como Salcocho. Ambos fallecieron en un alegado enfrentamiento con agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Según el informe policial, a los occisos se les ocuparon dos pistolas que portaban de manera ilegal y con las que habrían disparado contra los agentes.

Desaparición

Fernández desapareció la noche del 23 de enero, alrededor de las 11:30 de la noche, tras salir a ofrecer un servicio de taxi hacia la comunidad de Las Lagunas, en Moca. Su vehículo fue encontrado abandonado al día siguiente en Santiago.

Tras semanas de búsqueda, su cadáver fue hallado el 3 de marzo en el sector La Soledad, de ese mismo municipio.

Por este crimen también guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Isleta, en Moca, Oscar José Ureña (alias Boca), quien admitió haber señalado a las autoridades el lugar donde fue depositado el cuerpo del taxista.

La audiencia de coerción contra Clara Inés Sánchez será conocida este jueves y el Ministerio Público adelantó que solicitará prisión preventiva como medida de coerción.

Leer más Envían a prisión al hombre que reveló ubicación del cadáver que se presume es de taxista de Moca