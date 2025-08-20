×
Condenan a 20 años de prisión a hombre que mató a otro de 10 balazos en Cancino Adentro

El hombre cumplirá su condena en prisión de Najayo

    Condenan a 20 años de prisión a hombre que mató a otro de 10 balazos en Cancino Adentro
    Imagen ilustrativa del mazo de un juez a propósito de que condenan a 20 años de prisión a hombre que mató a otro a balazos. (FUENTE EXTERNA)

    El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un hombre que le quitó la vida a otro de 10 balazos en diferentes partes del cuerpo, en un suceso ocurrido en 2024, en el sector Cancino Adentro, Santo Domingo Este, informó este miércoles la Procuraduría General de la República.

    El Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Ana Basora y Ignacio Rojas, demostraron la culpabilidad del implicado identificado como José Luis Hinojosa "Correíta" quien le disparó a David Peña Marte, provocando su muerte, refiere una nota de prensa.

    • Por determinación de los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, que integran el tribunal, Hinojosa deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

    El órgano persecutor mostró a través de pruebas testimoniales, periciales, documentales y procesales, la responsabilidad penal del hoy condenado, quien con sus acciones incurrió en la violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal dominicano, sobre asociación de malhechores y homicidio voluntario.

    Investigación

    La investigación, realizada por la fiscal Dahiana E. Castillo, explica que el suceso ocurrió el 3 de mayo del año 2024, cuando Peña Marte se reunió con el hoy procesado, quien estaba en compañía de un hombre identificado como David, quien se encuentra prófugo.

    En dicho encuentro la víctima recibiría un dinero de Hinojosa y mientras conversaban se originó una discusión, en medio de la cual el agresor, con un arma ilegal, le propinó a Peña Marte 10 disparos en diferentes partes del cuerpo, causándole la muerte de manera instantánea.

    Se marchó rápidamente del lugar tras cometer el hecho que quedó grabado en las cámaras de vigilancia de los alrededores del sector.

