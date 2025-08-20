Exprocurador Jean Alain interpone acción de habeas corpus contra Migración

El exprocurador general Jean Alain Rodríguez junto a sus abogados Nelys Rivas y Carlos Balcácer, en una audiencia del juicio de fondo por estafa al Estado este miércoles 20 de agosto del 2025. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El exprocurador general Jean Alain Rodríguez interpuso una acción de habeas corpus contra la Dirección General de Migración (DGM), a la que acusa de negarle el documento bajo el cual no se le permitió salir del país en noviembre del 2020 y junio del 2021, sin existir en ese momento una orden de un juez.

La acción judicial se sometió ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y cuya audiencia está programada para el próximo martes 26 de este mes de agosto, a las 9:00 de la mañana.

El exfuncionario afirma que necesita el documento porque forma parte de su proceso penal en curso, en el cual se le acusa de corrupción durante su gestión, del 2016 al 2020.

"La DGM se niega a entregar ese documento y por lo tanto, se acudió a un juez para que este le ordene a la DGM dicha entrega (...) Fue un hecho notorio, documentado e incluso con videos y hasta reconocido por la exprocuradora Miriam Germán, quien en carta pública admitió el acto ilegal, reprochó esa actuación", recordó la abogada Nelys Rivas, parte de la defensa del Jean Alain.

No tiene interés de salir del país

Rivas explica que todo ciudadano tiene derecho a recibir los documentos que se refieran a su persona, más si se trata de limitar un derecho constitucional, al hacer referencia al derecho de la acción judicial de habeas corpus que establece el artículo 70 de la Carta Magna.

Aclaró que la solicitud no corresponde a un interés de su cliente de salir en este momento del país, sino contar con el documento y que, sin embargo, "el Estado niega su entrega y existencia".

El exprocurador enfrenta en este momento un juicio de fondo por una supuesta estafa al Estado de más de 6 mil millones de pesos. Este miércoles justamente está programada una audiencia del juicio.

En mayo de este año a Rodríguez se le levantó la prisión domiciliaria y se le retiró el grillete electrónico, pero se le dejó el impedimento de salir del país a menos que sea por orden de un tribunal.