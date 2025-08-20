Juicio de fondo contra Jean Alain Rodríguez es aplazado para septiembre

El exprocurador general Jean Alain Rodríguez a su salida del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se le conoce el juicio de fondo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó este miércoles el inicio del juicio de fondo contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y los demás imputados en el caso de presunta corrupción administrativa.

El tribunal suspendió el inicio del juicio para el 22 de septiembre a las 9:00 de la mañana.

La decisión fue tomada por las juezas Claribel Nivar (presidenta), Clara Castillo y Yisell Soto. Esta última ofreció las motivaciones del aplazamiento.

Soto explicó que el tribunal debía garantizar el derecho de defensa de las partes, debido a una omisión ocurrida en la aplicación del artículo 305 del Código Procesal Penal, luego de que el proceso contra el imputado Juan Asael Martínez Pimentel fuera fusionado con el expediente principal.

El aplazamiento fue solicitado por la defensa de Martínez Pimentel, a quien recientemente la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le declaró inadmisible un recurso de casación.

Con ese recurso, el acusado buscaba anular la decisión de la Corte de Apelación que lo envió a juicio de fondo, pero la SCJ recordó que "la apertura a juicio no se recurre".

Por esa situación, la jueza Soto señaló que "ante el hecho del auto de apertura que ya ha sido oficialmente establecido ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia, pues esto demanda que necesitan preparar y seleccionar su estrategia de defensa".

La magistrada agregó que, cuando el tribunal dispuso la fusión del expediente de Martínez Pimentel con el principal, también otorgó el plazo del artículo 305. Sin embargo, en ese momento no se notificó a todas las partes, incluyendo al Ministerio Público.

Acusado buscaba no enfrentar juicio

En un inicio, Juan Asael Martínez Pimentel había acordado con el Ministerio Público admitir su responsabilidad, pero en audiencia acusó a la Procuraduría General de la República de "presionarlo" para negociar. Ese alegato provocó que la fiscal Mirna Ortiz retirara el acuerdo.

Posteriormente, el juez Amauri Martínez lo favoreció con un ´no ha lugar´, decisión que fue recurrida por el Ministerio Público y revocada por la Corte de Apelación.

Ahora, Martínez Pimentel enfrentará el juicio de fondo junto a su hermano César Nicolás Rizik Pimentel, otro de los acusados.