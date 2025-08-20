La madre de la bebé de 11 meses de nacida que fue herida con más de 100 estocadas retiró la querella contra su pareja, acusado de la brutal agresión ocurrida en Villa Rivas, provincia Duarte.

La mujer, identificada como Yisleidy Rosario Castillo, explicó que su compañero sentimental Wilker Peña Mota, alias Mario, actuó bajo los efectos de una sustancia no especificada que supuestamente le habrían suministrado en un centro de diversión.

Según sostuvo la progenitora de la bebé, Peña Mota nunca había mostrado conductas violentas, por lo que aseguró que lo ocurrido sorprendió a toda la familia.

Por ello, pidió a las autoridades concederle una oportunidad a su pareja.

Proceso judicial

El proceso judicial se encuentra en la fase de conocimiento de medida de coerción, la cual fue aplazada para mañana jueves tras la recusación de la jueza de Atención Permanente presentada por el abogado del imputado.

Debido al estado de indefensión de la bebé, el Ministerio Público continuará con la persecución del caso, a pesar de la decisión de la madre.

El órgano acusador informó que está solicitando prisión preventiva contra el imputado.

La audiencia está programada para este jueves a partir de las 9:00 de la mañana luego que la Corte de Apelación de la provincia Duarte conozca la recusación presentada por la defensa del imputado.