República Dominicana será sede de la Conferencia Internacional de Justicia Abierta

La República Dominicana será sede de la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, a realizarse del 27 al 28 de agosto, con la participación de representantes de 21 países y del cual el Poder Judicial dominicano es anfitrión.

El objetivo del encuentro es intercambiar buenas prácticas en lo relativo a transparencia, participación ciudadana y acceso a la justicia.

Los países participantes son: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana y Venezuela.

Una comunicación de prensa del Poder Judicial informa que la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta es coordinada por el Poder Judicial de República Dominicana, la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) y Open Government Partnership o Alianza para el Gobierno Abierto.

La Open Government Partnership o Alianza para el Gobierno Abierto es una organización global que une a reformadores del gobierno, la sociedad civil y el sector privado para transformar la forma en que el Estado sirve a sus ciudadanos.

El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Samuel Arias Arzeno, destacó la relevancia del encuentro para República Dominicana y los países participantes a fin de que la ciudadanía cuente con sistemas de justicia más cercanos.

"La elección de República Dominicana como sede del evento resalta su compromiso con la justicia abierta y su liderazgo regional en la trasformación judicial", afirmó el magistrado Arias Arzeno.

Por otro lado, la directora de Análisis y Políticas Públicas del Poder Judicial, Rosaura Quiñones, indicó que la conferencia representa un hito histórico, porque coloca a República Dominicana como líder regional en la construcción de un modelo judicial abierto, confiable e inclusivo.

"Queremos subrayar que esta primera conferencia no es un fin en sí mismo, sino un paso decisivo en un camino institucional que reafirma la convicción del Poder Judicial dominicano de que una justicia más abierta y participativa fortalece el Estado de Derecho y mejora la confianza ciudadana", enfatizó Quiñones.

Inauguración la encabezará Abinader

El acto inaugural contará con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, y será encabezado por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina. Expertos nacionales e internacionales en materia de Justicia Abierta participarán también en el evento.

Durante el desarrollo de la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta se realizarán cuatro plenarias, enfocadas en los temas: Desafíos para impulsar la agenda de Justicia Abierta en el contexto regional, la Justicia Abierta como herramienta para fortalecer Estado de Derecho y la independencia Judicial; Avances y desafíos para la innovación en las instituciones judiciales, y El futuro de la Justicia Abierta en América Latina: desafíos y oportunidades.

Entre los panelistas se encuentran destacados representantes del Poder Judicial, la sociedad civil, el ámbito académico y organizaciones internacionales, quienes aportarán diversas perspectivas y experiencias en torno a los temas a ser desarrollados.