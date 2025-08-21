Los familiares de Yennely Andreína Duarte Hilario, la joven de 18 años asesinada brutalmente en 2024 en Cotuí, expresaron su indignación ante los continuos aplazamientos del juicio en contra de la imputada, Ammy Hiraldo Peña.

El más reciente retraso se produjo este jueves, cuando el Tribunal Colegiado de la provincia Sánchez Ramírez pospuso el conocimiento del juicio de fondo, fijando como nueva fecha el día 29 de septiembre próximo.

La suspensión se debió a que la acusada no fue trasladada desde la cárcel de Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, hasta el tribunal, en Cotuí.

Durante la fase preliminar, el proceso fue aplazado en al menos 11 ocasiones, la mayoría de ellas por la ausencia reiterada de los abogados defensores de Hiraldo Peña, lo que ha prolongado el camino hacia una sentencia definitiva.

Piden justicia

Yanely Hilario, madre de la víctima, manifestó su frustración y reiteró que la familia seguirá firme hasta que se haga justicia.

"Esperamos que en la próxima fecha finalmente se inicie la etapa conclusiva del caso, ya que hemos tenido demasiados retrasos", declaró.

El asesinato de Yennely Duarte conmocionó a toda la comunidad de Cotuí.

Ammy Hiraldo Peña confesó el crimen tras el hallazgo del cuerpo, razón por la cual los familiares exigen mayor agilidad en el proceso judicial.

Te puede interesar Aplazan audiencia preliminar por crimen de Yennely Duarte ante ausencia de abogados de la imputada

El caso de Yennely Duarte

Se recuerda que Yennely Duarte fue encontrada sin vida en Cotuí, con signos de tortura. El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reveló que la joven fue violada sexualmente, apuñalada más de 40 veces, incluyendo en sus genitales, y golpeada brutalmente.

Tras el hallazgo, Ammy Hiraldo Peña confesó haber cometido el crimen.

Los familiares de la víctima sostienen que la agresora no actuó sola, dada la violencia del hecho. Expresan preocupación de que otros posibles responsables queden impune.