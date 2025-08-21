Camacho espera que en el proceso de apelación el sistema de justicia actúe con "coherencia"

El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, durante una audiencia. ( FUENTE EXTERNA )

El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho afirmó que espera que el sistema de justicia actúe con coherencia frente a los hechos y pruebas presentados en el caso de corrupción administrativa que involucró como cabecilla al condenado Juan Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.

Medina, a quien imputaba haber defraudado al Estado con más de cinco mil millones de pesos a través de una red de corrupción que implementó aprovechándose de su posición de poder, fue hallado culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores.

"Nosotros lo que esperamos, desde el Ministerio Público, es que el sistema de justicia sea coherente. Y sea coherente con los hechos que han sido probados, y sea coherente con las pruebas que han sido aportadas, en este proceso, y sean coherente con el daño que este proceso ha causado. Y el daño que este proceso ha causado, lo único que permite, en derecho, es un aumento de la pena", dijo.

El procurador señaló que la cantidad de pruebas aportadas por los fiscales en el caso evitan que haya "un espacio por donde escaparse" y permiten que los procesos por corrupción tengan que terminar con una condena.

"Nosotros no dejamos una sola afirmación sin prueba. Nosotros cada afirmación que hacemos en el proceso la hacemos con una prueba", afirmó.

También recordó que desde 2020, con un cambio de metodología y liderado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, el Ministerio Público decidió perseguir estructuras completas de corrupción.

"Y eso hace que los casos sean más grandes en personas y sean más grandes en la cantidad de información que maneja los casos", añadió.

Camacho manifestó su confianza en que los tribunales asumirán su rol en la lucha contra la impunidad,

"Apostamos a que cada quien asuma su rol con la responsabilidad que la Constitución impone sobre sus hombros", señaló en otra parte del diálogo.

Finalmente, indicó que el Ministerio Público no busca favores ni atajos, sino que los procesos se desarrollen conforme a la ley y que, una vez probados los hechos, las sanciones sean proporcionales.

"Nosotros no pretendemos que los jueces nos ayuden. Nosotros no pretendemos que se vulnere el debido proceso. Nosotros queremos que el proceso se lleve correctamente", pero insistió en que una vez el hecho está probado, "la sanción tiene que ser ejemplar".

Camacho, afirmó que el proceso judicial relacionado con un entramado de corrupción administrativa ha producido 29 condenas hasta el momento.

El procurador adjunto subrayó que el Ministerio Público probó todas las imputaciones presentadas en el caso como:

Soborno

Estafa contra el Estado

Falsificación de documentos

de documentos Lavado de activos, entre otros delitos

Añadió que se cumplió con la carga probatoria correspondiente y que ahora corresponde al Poder Judicial imponer las penas conforme a la gravedad de los hechos.

Sanción a funcionarios

Camacho resaltó la responsabilidad penal atribuida a Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, quien fue condenado por el caso a siete años de prisión.

Finalmente, Camacho aseguró que el Ministerio Público reclama que los hechos probados se traduzcan en sanciones ejemplares que envíen un mensaje claro a los funcionarios públicos.

"El mensaje tiene que ser a los funcionarios: ustedes tienen que comportarse correctamente. Ustedes tienen que cuidar el interés público o habrá una sanción ejemplar", añadió.

Luego de la lectura de la sentencia el próximo 25 de septiembre, el Ministerio Público tiene previsto presentar una apelación.

Condena a Alexis Medina

Alexis fue condenado a siete años de prisión y deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

Además, deberá pagar junto a sus empresas y otros siete condenados a 500 millones de pesos a favor del Estado por los daños como víctima y actor civil.

Asimismo, Alexis deberá pagar una multa de 150 salarios mínimos.