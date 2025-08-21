Una entrega de dinero que terminó en muerte y un condenado a 20 años

Fotografía de archivo de la fachada de la Fiscalía de Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que debía ser un encuentro para una transacción económica terminó en un asesinato a plena luz del día en el sector Cancino Adentro. Por este hecho, ocurrido el 3 de mayo de 2024, el Segundo Tribunal Colegiado del municipio Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a José Luis Hinojosa, conocido como Correíta, encontrado culpable de quitarle la vida a David Peña Marte, de 10 disparos.

De acuerdo con la investigación realizada por la fiscal Dahiana E. Castillo, Peña Marte se reunió con Hinojosa con el objetivo de recibir una suma de dinero. El procesado acudió acompañado de otro hombre identificado como "David", quien hasta la fecha permanece prófugo.

Arma de fuego ilegal

Durante el encuentro, lo que comenzó como una conversación por la entrega del dinero se convirtió en una fuerte discusión. En medio del altercado, Hinojosa sacó un arma de fuego ilegal y disparó en 10 ocasiones contra Peña Marte, ocasionándole la muerte inmediata.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Ana Basora e Ignacio Rojas, presentó pruebas testimoniales, periciales, documentales y procesales que confirmaron la responsabilidad penal de Hinojosa. Entre ellas, el video de cámaras de vigilancia de la zona que captó al agresor abandonando el lugar tras el crimen.

Los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado, dictaron la sentencia condenatoria y ordenaron que el imputado cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Figuras legales aplicadas

El tribunal estableció que los hechos constituyeron violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal dominicano, relativos a asociación de malhechores y homicidio voluntario, informó el Ministerio Público mediante un comunicado de prensa.