Consejo Superior del MP designa a Joel Baldemiro Peña como fiscal de Elías Piña

El fiscal Joel Baldemiro Peña Rojas (izquierda, con carnet) es juramentado por el titular de la Procuraduría Regional de San Juan, Juan Bautista, durante un acto del Consejo Superior del Ministerio Público. ( SUMINISTRADA. )

El Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) designó a Joel Baldemiro Peña Rojas como nuevo fiscal titular interino de la provincia Elías Piña, quien fue juramentado este jueves en un acto celebrado en el Palacio de Justicia de esa jurisdicción.

El juramento estuvo a cargo del procurador de corte de apelación Juan Bautista, titular de la Procuraduría Regional de San Juan.

Peña Rojas, quien hasta el momento se desempeñaba como procurador fiscal en el Distrito Judicial de Santo Domingo Este, es además presidente de la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (Adofic).

Su designación fue aprobada en la Undécima Sesión Extraordinaria del Consejo Superior del Ministerio Público, celebrada el pasado 12 de agosto de 2025, durante la cual se decidió su traslado como titular interino de la Fiscalía de Elías Piña.

Sustitución

El nuevo funcionario sustituye a Ramil Cadete Pérez, quien pasó a ocupar funciones en la Procuraduría Especializada contra el Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de Armas, como parte de las disposiciones del CSMP para fortalecer áreas estratégicas del Ministerio Público.

¿Quiénes integran el Consejo Superior del Ministerio Público?

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Consejo Superior del Ministerio Público está conformado de la siguiente manera:

El Procurador General de la República, quien lo preside

Un procurador adjunto del Procurador General de la República, elegido por sus pares

Un procurador general de corte de apelación o su equivalente , elegido por sus pares

, elegido por sus pares Un procurador fiscal o su equivalente, elegido por sus pares

Un fiscalizador, elegido por sus pares.