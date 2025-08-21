La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, dictó tres meses de prisión preventiva a la pareja imputada de torturar y matar a una niña de 7 años, la cual tenía bajo su cuidado en su residencia en el sector Los Guandules, en el Distrito Nacional.

Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina deberán cumplir la prisión en los centros correccionales Najayo Mujeres y Najayo Hombre, respectivamente.

Durante la audiencia, los encartados guardaron total silencio, informó Wilson González, abogado de la familia de la víctima.

Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina tampoco han reaccionado a las preguntas de los periodistas, ni siquiera para defenderse ante las cámaras.

Entre lágrimas, Estefani Morla Coronado, la madre de Emailing Coronado, la niña víctima de la sevicia de la imputada, según el Ministerio Público, movía la cabeza dando a entender que estaba conforme con la medida de coerción.

Dice se mostraba solidaria

Antes de iniciarse la audiencia, Estefani dijo que su tía, Yokeiry Coronado de la Cruz, "no está loca", como pretenden mostrar sus abogados.

Agregó que Yokeiry se llevaba bien con ella y su familia al punto que cuando esta iba al campo, los ayudaba y "si uno tenía hambre, le quitaba el hambre".

"Ella no está loca, ella se está haciendo, pero ella no está loca. Nosotras nos llevábamos muy bien, cuando ella iba para el campo, ella nos llamaba para que compartiéramos con ella. Nos ayudaba, si ella veía que uno tenía hambre, le quitaba el hambre", indicó Estefani.

La joven le delegó el cuidado de la niña a su tía porque está se comprometió a darle una mejor calidad de vida porque no había tenido la posibilidad de procrear.

Además de la víctima de 7 años de edad, Estefani, quien ahora tiene 21 años, tiene dos hijos más, de 6 y 4 años.

Es soltera y se mantiene de un "mercadito", en donde vende verduras y víveres, en Peralvillo, en Monte Plata, donde reside.