Fotos de la niña de 7 años amordazada guardadas en el celular del imputado hundieron su defensa

Yokeiry Coronado de la Cruz y su pareja Jeider Montero Medina, acusados de homicidio, actos de tortura y barbarie, y maltrato contra una niña de siete años en Los Guandules. ( CAPTURA DEL VIDEO. )

El abogado de la familia de la niña de 7 años que murió a consecuencia de actos de tortura en el sector Los Guandules,Distrito Nacional,informó que en el proceso judicial se presentaron fotografías y videos extraídos del celular del imputado, los cuales fueron entregados voluntariamente al Ministerio Público y a la Policía Nacional.

De acuerdo con lo expuesto por el representante legal, en esas imágenes la menor aparece amordazada, amarrada y con quemaduras visibles.

El material gráfico, explicó, fue utilizado por la defensa de los imputados en un intento de justificar su estrategia, pero terminó sirviendo como elemento incriminatorio contundente dentro del expediente.

"La juez tomó como referencia una fotografía que extrajeron del celular del imputado, el cual entregó voluntariamente al Ministerio Público y a la Policía, en donde había unas secuelas y fotografías y video, en donde la niña aparecía amordazada, aparecía amarrada, en donde la niña estaba quemada, y eso mencionó el abogado de defensa, en beneficio de ellos, pero al parecer lo que hizo fue que la hundió", declaró el abogado.

Ante los medios de comunicación, Jeider Montero Medina había alegado desconocimiento del maltrato al que era sometida la niña, razón por la que argumentaba su inocencia.

Tres meses de prisión preventiva

El tribunal del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra Yokeiry Coronado de la Cruz y su pareja Jeider Montero Medina, acusados de homicidio, actos de tortura y barbarie, y maltrato contra menores de edad.

La medida de coerción fue adoptada tras acoger la calificación jurídica del Ministerio Público, representado por el fiscal Carlos Vidal.

Ambos deberán cumplir la medida en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal. La revisión obligatoria de la medida fue fijada para el próximo 20 de noviembre en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que la muerte de la niña obedeció a un cuadro de maltrato reiterado. El acta de levantamiento de cadáver concluyó que el cuerpo presentaba signos de violencia acumulada durante semanas previas a su fallecimiento.

La víctima se encontraba bajo el cuidado de Yokeiry Coronado, quien junto a su pareja tenía la responsabilidad de protección.

El 16 de agosto, al presentar convulsiones, fue trasladada de emergencia, pero llegó sin vida. La imputada ofreció una versión sobre lo ocurrido que no coincidió con los hallazgos forenses, lo que motivó su arresto inmediato, seguido de la detención de Montero Medina por incumplir su deber de denunciar el maltrato.