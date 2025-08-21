Juez desestima acusación contra Wander Franco de porte ilegal de arma de fuego

Wander Franco durante una de las audiencias por abuso sexual de menores de edad, imputación por la cual fue condenado a dos años de prisión suspendida. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un juez de instrucción de San Juan desestimó este jueves la acusación que hizo el Ministerio Público contra el pelotero de Grandes Ligas Wander Franco de porte ilegal de un arma de fuego que le fue incautada luego de un incidente con otro hombre.

La información fue dada a conocer por el Ministerio Público de San Juan, que adelantó que esperará la resolución del magistrado Ángel Valentín para analizarla y decidir si la apelará o no.

El no ha lugar se produjo en una audiencia realizada la mañana de este jueves.

La acusación del MP

Franco fue arrestado en esa ciudad en "flagrante delito" el 10 de noviembre de 2024, cuando portaba el arma en el vehículo en el que transitaba, según la acusación del órgano persecutor.

En el momento de producirse el incidente, el jugador de Grandes Ligas se encontraba en San Juan de la Maguana compartiendo con una mujer y entabló una discusión con un individuo tras lo cual se agredieron físicamente.

El arma era una pistola con su cargador y 15 cápsulas y, de acuerdo a los fiscales, esta no tenía " ningún tipo de documentación y que, conforme a los registros, figura a nombre de Branly Fernando Lugo Rodríguez, quien, según versiones del propio acusado, es tío suyo".

Condenado por abuso sexual infantil

El pasado mes de junio, el Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó a dos años de prisión suspendida a Franco tras ser hallado culpable de abuso sexual contra una menor de 15 años.

La prisión suspendida es con la condición de que el pelotero se mantenga alejado de menores de edad con fines sexuales.

Si incumple esta disposición, la suspensión será revocada y deberá cumplir la condena de manera efectiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata.

Además, fue multado con el pago de 10 salarios mínimos del sector público.

El tribunal condenó, asimismo, a Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor de 15 años a cumplir 10 años de prisión por su implicación directa en la explotación sexual de hija y por lavado de activos.