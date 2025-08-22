Envían a juicio de fondo a teniente coronel de la Policía por muerte de joven en Los Ríos

El teniente coronel de la Policía Nacional Raúl Francisco Suriel Arias, acusado de la muerte de Gregory Mena Montero. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó apertura a juicio de fondo en contra del teniente coronel de la Policía Nacional Raúl Francisco Suriel Arias, acusado de la muerte del joven Gregory Mena Montero, en el sector Los Ríos, después de detenerlo, la medianoche del 15 de diciembre del pasado año.

Mena Montero, padre de dos niños, fue perseguido por una patrulla luego de una denuncia de dos jóvenes de que tuvieron un incidente de tránsito con la víctima en la avenida Nicolás de Ovando.

El hoy occiso viajaba en una camioneta Toyota Tundra y fue perseguido entre las 11 y la medianoche por la patrulla que comandaba el alto oficial, que le dio alcance en la calle La Fe, luego de dispararle al vehículo y "por lo congestionada de la referida" vía.

Según la parte acusadora, el teniente coronel "se dirigió de manera rápida y agresiva a la puerta del conductor procediendo a desmontar la víctima del vehículo", comenzó a empujarla y agredirla físicamente, además de propinarle un cachazo con el arma de fuego "y cuando pretendía darle otro golpe realizó un disparo" que le impactó la parte superior del hombro, con salida en la región mandibular izquierda.

Gregory Mena Montero falleció por el disparo a quemarropa. Viajaba en la camioneta junto a la joven Erica Acosta, la que al escuchar el disparo la abandonó.

En su defensa, el oficial policial alegó que el hoy occiso le faltó el respeto y forcejeó con él, pero dijo: "cometí el error y fui a darle un cachazo y se me escapó un disparo" que hirió al joven de 28 años mortalmente.

Los abogados del teniente coronel, entre ellos Perfecto Acosta Acosta, exfiscal de la provincia Santo Domingo, argumentan que la muerte es consecuencia de un homicidio involuntario.

La lectura íntegra de la resolución de la apertura a juicio de fondo se hizo el pasado martes.

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Mejía Zorrilla, ratificó la prisión preventiva al oficial Suriel Arias, por "no encontrar arraigo suficiente" para variarle la medida.