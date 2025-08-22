Ministerio Público arresta a dos jóvenes vinculados a abuso sexual contra una adolescente en SFM

Los detenidos tienen edades entre los 18 y 19 años. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público informó este viernes que fueron arrestados, mediante orden judicial, dos hombres que junto a tres menores de edad presuntamente abusaron sexualmente de una adolescente mientras compartían en la comunidad Pueblo Nuevo, del municipio San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

El órgano persecutor indica que Randy Batista y Brahian Sterlin Liriano, quienes tienen edades entre los 18 y 19 años, fueron arrestados en dicha comunidad por su presunta vinculación al hecho delictivo perpetrado contra una adolescente de 13 años, cuyo nombre se omite para proteger su identidad.

En torno al caso, las investigaciones indican que ocurrió en momentos en que la víctima y los imputados compartían el pasado 13 de agosto en la casa de una amiga. En el lugar, además, se encontraban otras niñas y adolescentes de entre 11 y 15 años.

"Según se ha determinado, posteriormente, los imputados les suministraron sustancias narcóticas a las jóvenes", dijo el Ministerio Público.

De acuerdo con el expediente, la adolescente agredida perdió el conocimiento, siendo en esas circunstancias que los imputados aprovecharon para cometer el abuso sexual en horas de la madrugada del citado día.

Según el Ministerio Público, las evidencias establecen que "cuando la víctima estaba perdiendo el conocimiento Brahian Sterlin Liriano aprovechó para tocarla por todo el cuerpo y que cuando ella despertó se encontraba en la casa de él y sus cuatro amigos ahora imputados".

Producto de los hechos la víctima tuvo que ser atendida en un hospital de la zona.

Diligencias investigativas

La fiscal titular del Distrito Judicial de Duarte, Smaily Rodríguez, adelantó que avanzan con las diligencias investigativas para proceder con el sometimiento a la justicia de los involucrados.

El hecho fue denunciado el pasado 13 de agosto, alrededor de las 11:20 de la mañana, ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Judicial de Duarte, que coordina la fiscal Sandra Sierra Difó.

Solicitan prisión preventiva

El Ministerio Público precisa que debido a la gravedad de los hechos denunciados y la falta de arraigo de los imputados para presentarse a los actos del procedimiento solicitarán a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís que imponga a ambos imputados la prisión preventiva como medida de coerción.

Contra los involucrados en el caso se solicitó orden de arresto al obtenerse durante las pesquisas suficientes evidencias que les vinculan con el hecho que constituye una violación al artículo 396-C del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que sanciona el abuso sexual.

Te puede interesar Condenan a 15 años de prisión a hombre por abuso sexual contra una menor en Santiago Rodríguez