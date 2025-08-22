Destino de inmuebles del New Horizons se definiría las próximas semanas

El destino de los inmuebles que componen el Colegio Bilingüe New Horizons podría definirse en las próximas dos semanas, cuando se conozca la decisión de la corte sobre la recusación por parte del centro educativo al juez que realizaría la subasta de la propiedad.

Así lo adelantaron los representantes legales de las constructoras Sididom y Soluciones Integrales para Desarrollos Inmobiliarios Dominicana, quienes prefirieron hablar desde el anonimato. Señalaron que el centro continúa incidentando el proceso judicial.

"Han hecho múltiples incidentes y se lo han rechazado todo. Recusaron el juez de la subasta, estamos esperando que salga la decisión. Cuando los abogados hacen eso es porque no les queda de otra. Entiendo que eso (la decisión de la corte) debe salir este mes o si acaso en dos semanas, no más", explicó uno de los togados.

Reveló que a la fecha no existe ninguna negociación entre las empresas inmobiliarias y el Colegio New Horizons, advirtiendo que en una venta de pública subasta este última se arriesga a perder el terreno donde se encuentran sus instalaciones.

Proceso de embargo

Aunque los tribunales han emitido tres sentencias definitivas a favor de las dos empresas desarrolladoras, incluyendo una del Tribunal Constitucional, el caso continúa en la justicia, pendiente de un proceso de embargo que el colegio logró paralizar momentáneamente.

El colegio fue condenado en 2015 al pago de 12.2 millones de pesos y más de 195 mil dólares por daños y perjuicios contra las constructoras, una decisión judicial que el colegio no ha cumplido, según explicaron los abogados de las constructoras y razón por la cual se inició un proceso de embargo.

Mientras que uno de los abogados del citado centro educativo prefirió no hablar del tema, al ser consultados por Diario Libre sobre el caso legal. Ariel Lockward, representante legal del centro, se negó a responder las inquietudes formuladas.

También se contactó a Francisco Álvarez Martínez, otro de los abogados del colegio, informándose desde su oficina que devolverían la llamada. Sin embargo, al cierre de esa edición no habíamos recibido respuesta.

El New Horizons se encuentra enfrentado legalmente, desde 2011, con las compañías Sididom y Soluciones Integrales para Desarrollos Inmobiliarios Dominicana por una torre de apartamentos que estas dos últimas pretendían desarrollar en un solar cercano al colegio.