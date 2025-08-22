Detenidos altos mandos de seguridad y empleados de Agricultura por presunta malversación de fondos

Fotografía de archivo de la fachada del Ministerio de Agricultura. ( DIARIO LIBRE/ KARINA HERRERA )

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investiga una presunta malversación de fondos millonarios en el Ministerio de Agricultura, tras la detención de varios funcionarios y empleados de esa institución, confirmó este viernes a Diario Libre una fuente de entero crédito.

Entre los detenidos se encuentran el jefe de seguridad del Ministerio de Agricultura, el exmilitar israelí Harel Katz, que laboraba en el ministerio desde el inicio de la gestión del ministro Limber Cruz, así como el jefe de seguridad del propio ministro, el coronel de la Policía Nacional Santiago Regalado.

También está siendo investigado Freddy Fernández, jefe de Gabinete del ministerio, mientras que varios empleados del área financiera fueron igualmente detenidos.

¿Cuándo fueron detenidos?

Los arrestos se produjeron el jueves 14 de agosto, dentro de las instalaciones del ministerio, sin embargo, la información salió a la luz este viernes.

Según informaciones obtenidas, todo el personal de seguridad fue sustituido mediante resolución el miércoles 20 de agosto.

Los detenidos permanecen bajo custodia del Ministerio Público, mientras la Pepca avanza con las investigaciones relacionadas con el uso indebido de recursos públicos.

Hasta el momento, la Procuraduría General de la República no ha ofrecido detalles oficiales sobre las acusaciones ni sobre el estatus procesal de los involucrados.