Ministerio de Agricultura confirma investigación interna, pero niega detenciones

Fachada del Ministerio de Agricultura, institución que inició una investigación interna que involucra a miembros del departamento de seguridad y otro del área financiera. ( DIARIO LIBRE/ KARINA HERRERA )

El Ministerio de Agricultura se pronunció este viernes sobre las informaciones que circulan en torno a una presunta investigación por malversación de fondos públicos.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el Ministerio aseguró que en su compromiso con la ética y la transparencia, lleva a cabo desde hace dos semanas una investigación interna que involucra a miembros del departamento de seguridad y a personal del área financiera, quienes fueron suspendidos temporalmente mientras se esclarece el uso de los fondos asignados al área de seguridad.

A pesar de que el comunicado del Ministerio de Agricultura señala que "no tenemos ningún funcionario de nuestro ministerio detenido, o bajo investigación, ni por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, ni por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)", reconoce inmediatamente que "hace dos semana lleva una investigación interna".

La investigación interna "involucra a miembros del departamento de seguridad y otro del área financiera, quienes están suspendidos al servicio que ofrecen al Ministerio de Agricultura hasta que se clarifique el uso de los recursos asignados al departamento de seguridad; una vez concluida la investigación seremos los primeros en informar debidamente a la opinión pública, y si lo amerita, actuar como manda la ley en estos casos".

La noticia

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investiga una presunta malversación de fondos millonarios en el Ministerio de Agricultura, tras la detención de varios funcionarios y empleados de esa institución, confirmó este viernes a Diario Libre una fuente de entero crédito.

Entre los detenidos se encuentran el jefe de seguridad del Ministerio de Agricultura, el exmilitar israelí Harel Katz, que laboraba en el ministerio desde el inicio de la gestión del ministro Limber Cruz, así como el jefe de seguridad del propio ministro, el coronel de la Policía Nacional Santiago Regalado.

También está siendo investigado Freddy Fernández, jefe de Gabinete del ministerio, mientras que varios empleados del área financiera fueron igualmente detenidos.

¿Cuándo fueron detenidos?

Los arrestos se produjeron el jueves 14 de agosto, dentro de las instalaciones del ministerio, sin embargo, la información salió a la luz este viernes.

Según informaciones obtenidas, todo el personal de seguridad fue sustituido mediante resolución el miércoles 20 de agosto.

Los detenidos permanecen bajo custodia del Ministerio Público, mientras la Pepca avanza con las investigaciones relacionadas con el uso indebido de recursos públicos.