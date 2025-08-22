Dictan prisión preventiva a joven que hirió con un clavo a su hija en Villa Riva

Un juez sosteniendo un mazo de madera (martillo) en alto, a punto de golpearlo sobre el estrado. Dictan prisión preventiva a hombre que hirió a su hija de 11 meses en Villa Riva. ( FUENTE EXTERNA )

La titular del Juzgado de Atención Permanente de San Francisco de Macorís dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Wilker Peña Mota, acusado de agredir físicamente a su hija de apenas un año y 11 meses utilizando un clavo. El hecho ocurrió en el municipio de Villa Riva, provincia Duarte.

Wilker Peña Mota fue arrestado por abuso físico y psicológico infantil, así como violencia intrafamiliar agravada. Deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en San Francisco de Macorís.

Fue en horas de la madrugada

Según informó el Ministerio Público mediante una nota de prensa, el incidente se produjo cuando Peña Mota llegó a su vivienda en horas de la madrugada. Luego de acostarse, comenzó a mostrar señales de molestia y se levantó de forma violenta.

Su pareja, al notar la situación, pidió auxilio, lo que produjo la intervención de un vecino, quien también resultó herido por el imputado con un vaso.

Posteriormente, la abuela del agresor acudió al lugar intentando detener el ataque contra la menor. En ese momento, Peña Mota hirió también la hirió con un clavo.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro de salud de la zona.

Los médicos confirmaron que la niña presentaba heridas múltiples en:

La región occipital

El tórax

Abdomen y las extremidades

Mientras que la señora fue atendida por una herida en el hombro derecho.

Calificación jurídica

El Ministerio Público le otorgó al caso la violación del artículo 396, letras A y B, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes

Además de los artículos 307, 309- 2, 309-3, letra E, del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.