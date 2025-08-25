Condenan a siete años de prisión a agente policial por robo agravado en Hato Mayor

Una condena de siete años de prisión fue dictada contra el agente de la Policía Nacional Ramón Mercedes Flores, alias "El Guardia", quien incurrió en asociación de malhechores para cometer robo agravado en la provincia Hato Mayor.

Mercedes Flores cumplirá su condena en la cárcel pública de la provincia El Seibo, según determinaron los jueces Francisco Arias, María del Carmen García y Haissel Uribe Reyes del tribunal colegiado de esta jurisdicción.

El hecho

Según el expediente acusatorio, los hechos ocurrieron la noche del 15 de julio de 2023, cuando el acusado y otra persona, hasta el momento desconocida, interceptaron a la víctima, que acababa de llegar en su vehículo a su residencia, ubicada en la calle Peña del centro de la ciudad de la referida provincia, en compañía de su madre.

Al percatarse de la presencia de las víctimas, quienes se desplazaban en un vehículo marca Toyota Modelo RAV4, gris mate, los malhechores se estacionaron al lado de la misma, en un vehículo marca Sonata, blanco, con daños visibles en la parte del bomper trasero, donde al observar, Brugal Jiménez se da cuenta que Mercedes Flores le apuntaba con una arma de fuego, lo que la llevó a acelerar su vehículo mientras que estos intentaban atravesársele al frente, de manera infructuosa, para evitar que pudiera escapar y evitar el robo.

La víctima reconoció al acusado Mercedes Flores, ya que el mismo es miembro de la Policía Nacional, y ella es propietaria de un negocio en la provincia y diariamente llamaba al cuartel para que le proporcionaran una patrulla que la escoltara hasta su hogar, siendo el acusado uno de los miembros de la patrulla que recurrentemente prestaba dicho servicio.

Según informó el Ministerio Público, representado por la fiscal Luz Almonte, Mercedes Flores violó los artículos 2, 379, 386, 265, 266 y 307 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.