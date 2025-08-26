La madre de Dionys Anderson Zabala Reyes, a quien se le acusa de haber matado a su hijo en el sector Los Guandules, en el Distrito Nacional, el pasado fin de semana, dijo no comprender lo sucedido, debido a que el niño era "la luz de los ojos" de su hijo.

Mercedes Reyes sostuvo que, incluso, su hijo es una persona que frecuenta la iglesia y que ese mismo día había asistido junto a la víctima a una actividad cristiana.

"Él me decía: ´Ma, vamos para la iglesia´, y yo le decía: ´Cuando tú quieras, te acompaño´. Ese día, él fue a la iglesia con el niño, el mismo día (el de la tragedia), pero no saludó al pastor. Él siempre estaba con su Biblia, hasta dormía con su Biblia", refirió Mercedes.

Lo envían a prisión

El juez de la Oficina de Atención Permanente envió este martes a prisión preventiva a Dionys Anderson Zabala Reyes, a quien se le acusa de matar a su hijo de un año y ocho meses, en el sector Los Guandules.

Dionys Anderson Zabala Reyes deberá cumplir la medida de coerción en el centro correccional de San Pedro de Macorís.

Zabala Reyes fue detenido el pasado domingo, según la Policía Nacional "por la muerte a causa de asfixia de su hijo".

Al ser trasladado el lunes al Palacio de Justicia, el imputado dijo que cometió el infanticidio por mandato divino.