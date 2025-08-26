Juez que conoce acción de habeas data a Jean Alain es recusado por la Procuraduría

Sede de la Procuraduría General de la República. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Procuraduría General de la República recusó al juez que conoce la instancia de habeas data sometida por el exprocurador general Jean Alain Rodríguez contra la Dirección General de Migración por negarle la documentación de la alerta migratoria que se le impuso en el 2020 y 2021 que le impidió salir del país.

El juez recusado es Franny García, de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, informó Gustavo de los Santos, uno de los abogados del exfuncionario.

"En atención a eso, y en tantas veces que hemos reiterado que nos entreguen una documentación respecto de eso para que certifique la razón por la cual la Dirección General de Migración no le permitió salir, ya finalmente hemos tenido que acudir al juez constitucional a través de la vía penal", sostuvo De los Santos.

Dijo que el Ministerio Público recusó al magistrado "bajo el supuesto de que este, como víctima, tiene un proceso en contra de la Procuraduría".

El abogado de Jean Alain defendió al juez, al afirmar que el magistrado fue quien le admitió a la Dirección General de Migración "llamar a la Procuraduría General de la República".

"Es decir –agregó-, un juez que tenga alguna animadversión o cualquier situación con la Procuraduría no hubiese facilitado la posibilidad de que la Procuraduría viniera al proceso".

Los abogados de Jean Alain Rodríguez afirman que necesitan el documento sobre la alerta migratoria porque forma parte de su proceso penal en curso, en el cual se le acusa de corrupción durante su gestión, del 2016 al 2020.

La alerta migratoria se le impuso en el 2020 y 2021 sin orden de un juez, según la defensa, la cual alega que con el impedimento de viajar se le conculcaron derechos a su cliente.