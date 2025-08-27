Ambiorix Nepomuceno recurre en casación su condena por asesinato a la abogada Paola Languasco

La Segunda Sala Penal de la SCJ realizó este miércoles la audiencia y se reservó el fallo del recuso de casación de Ambiorix Nepomuceno. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conoció este miércoles un recurso de casación de Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, condenado a 20 años por el asesinato de la abogada puertoplateña Paola Languasco en el 2015.

Al concluir la audiencia, los jueces de la SCJ, Francisco Jerez, María Garabito y Nancy Salcedo, se reservaron el fallo.

Además de ser condenado a 20 años de cárcel por los tribunales de primera y segunda instancia, a Nepomuceno Rodríguez también se le ordenó el pago de 10 millones de pesos de indemnización en favor de los padres de la víctima.

Cadáver hallado en alcantarilla

La abogada Paola Languasco (FUENTE EXTERNA)

Paola Languasco estuvo desaparecida por 19 días tras salir de su residencia de Puerto Plata con destino a Santiago, para reunirse con Nepomuceno Rodríguez en su apartamento, y su cadáver hallado con signos de violencia y heridas de proyectil en una alcantarilla del residencial Los Jardines del Norte, de Santiago.

La alcantarilla estaba ubicada próximo al inmueble del condenado.

Por el crimen, en el 2017, el Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, se condenó, asimismo, a Cristino Antonio Mármol y a Lariel Alejandro Pichardo Marte, declarados culpables de constituirse en asociación de malhechores y por complicidad junto a Nepomuceno en el asesinato de la abogada, a 20 años de prisión.