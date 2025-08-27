El creador de contenidos Rafael Guerrero Méndez, conductor del programa en la plataforma de YouTube "Corrupción al Desnudo", fue arrestado este miércoles por no presentarse a las audiencias de una de las querellas en su contra por difamación e injuria.

La detención de Guerrero Méndez se hizo por orden de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, tribunal que conoce una de las demandas que ha incoado en su contra el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo.

Amanecerá detenido

El imputado permanecerá arrestado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por 24 horas, debido a que cuando sea presentado ante el juez este jueves en la audiencia por la querella se le levantará la rebeldía, informó el abogado de Rosado Mateo, José Valdez.

En adición a ese requerimiento, contra el creador de contenido también pesaba otra orden de conducencia emitida por la Octava Sala, por la misma causa y en donde se conoce otra querella interpuesta por Ramón Antonio Alberto Then, hermano del exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then.

El abogado José Valdez sostuvo que su cliente, Rosado Mateo, igualmente tiene otro proceso por difamación e injuria contra el creador de contenido en la Novena Sala de la Cámara Penal, que lleva "42 audiencias y todas se han aplazado por diferentes razones esgrimidas por Rafael Antonio guerrero Méndez".

Según el togado, el 2 de septiembre tendrán la audiencia número 43, lo que constituye un hecho insólito en materia de acción privada", los aplazamientos por inasistencia del imputado.

Recordó que Guerrero Méndez fue condenado el año pasado a de tres meses de prisión suspendida y 2 millones de indemnización a favor del exdirector de la Policía Rafael Guillermo Guzmán Fermín, sentencia que fue revocado por la Corte de Apelación, pero que está pendiente el fallo de casación, interpuesto por el exfuncionario.