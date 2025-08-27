Familia de testigo asesinado denuncian fiscalía tenía conocimiento que intentaban matarlo
"¿Dónde está la protección que la fiscalía ofreció a mi hermano?", cuestionó entre lágrimas Gladilenny Grullón D´ Aza, hermana del occiso
Los familiares de Luis Gustavo Grullón D´ Aza, conocido como Nini, de 23 años, asesinado a tiros la mañana del martes frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, denunciaron que la víctima había advertido a la fiscalía que intentaban matarlo para evitar que declarara como testigo en un proceso judicial.
Con indignación, sus parientes condenaron la falta de protección de las autoridades.
Se quejaron de que mientras los agentes policiales ofrecieron custodia al acusado de homicidio, Luis Gustavo, quien era el único testigo del caso, quedó expuesto hasta ser ultimado.
- "¿Dónde está la protección que la fiscalía ofreció a mi hermano?", cuestionó entre lágrimas Gladilenny Grullón D´ Aza, hermana del occiso.
La joven atribuye el asesinato a Willington Burgos, procesado por la muerte a tiros en medio de una discusión de Alexander Paulino Pérez, de 29 años, ocurrida en febrero de 2024.
Señala, además, que resulta inconcebible que el ataque ocurriera justo frente al Palacio de Justicia y que el asesino logró escapar.
Presunto homicida
Las autoridades identificaron al presunto homicida del testigo como Ricky Alberto Hernández, alias Moreno El Gordo o Moreno El Guapo, de 22 años, quien fue captado por cámaras de vigilancia disparando contra la víctima.
La Policía Nacional lo calificó como un individuo "altamente peligroso y fuertemente armado".
La fiscal titular de Duarte, Smaily Rodríguez, aseguró que se adoptarán medidas drásticas para evitar hechos similares:
- "La garantía de las víctimas y los testigos en un Estado social y democrático de derecho debe prevalecer siempre, y no vamos a permitir que crímenes como este queden impunes", expresó.