MP solicita un año de prisión preventiva contra hombre que asesinó y descuartizó hermana en Mao

El Ministerio Público solicitó la noche de este miércoles a un tribunal que imponga un año de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre que el pasado 24 de agosto asesinó y descuartizó a una hermana tras una discusión, luego de que acudiera a la vivienda de la víctima en el sector Los Restauradores, del municipio Mao, provincia Valverde.

Según una nota de prensa, se trata de Juan José Guerrero Quezada, de 33 años de edad, quien le ocasionó la muerte a su hermana Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35 años. Posteriormente, el imputado descuartizó a la víctima en su afán por desaparecer su cuerpo.

La solicitud de prisión preventiva a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Valverde fue depositada la tarde de este miércoles, siendo fijada la audiencia para este 28 de agosto.

En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público indicó que luego de cometer el hecho, el imputado introdujo parte del cuerpo en cubetas y en una olla que entró en el horno de una estufa con la intención de cremarlo.

El cuerpo de la mujer presentaba heridas múltiples de arma blanca en el tórax, cuello y abdomen. Fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con fines de autopsia judicial.

"Luego de cometer el hecho alrededor de las 11:00 de la noche del citado día Guerrero Quezada se marchó del lugar, llevando consigo documentos personales de la hermana asesinada y un teléfono celular, así como la llave de su apartamento y de una pasola, además con unos periquitos", dijo el MP.

Detalló la solicitud que el imputado después procedió a vender el celular de la víctima por mil pesos. También, vendió los periquitos a una veterinaria de la zona.

Indicó que el imputado fue cuatro veces a la vivienda de la víctima. La cuarta vez fingió haber encontrado el cuerpo sin vida con un estruendoso grito escuchado por vecinos del lugar, quienes, se apersonaron al apartamento, donde encontraron el cuerpo de la joven mutilado y de inmediato procedieron a dar aviso al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Guerrero Quezada luego fue arrestado y sometido a la acción de la justicia.

La instancia fue presentada por los procuradores fiscales de Valverde Víctor Manuel Mejía (titular) y Domingo Tejada, quienes otorgaron al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 303 y 309-2 del Código Penal Dominicano.