Arrestan otra vez al abogado Rafael Olegario Helena por el caso de fraude inmobiliario en Baní

Arresto del abogado Rafael Helena Regalado, imputado en presunto fraude contra la empresa Costa Dorada, en enero de 2025. ( ARCHIVO )

Un tribunal dejó detenido ayer, miércoles, al abogado Rafael Olegario Helena Regalado, imputado en el supuesto fraude que afecta a los propietarios de la empresa Costa Dorada y que involucra 10 mil tareas de terrenos costeros en Bahía de Calderas, en el municipio Baní, provincia Peravia.

La detención la ordenó el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por tácticas dilatorias del acusado. La medida de las juezas busca garantizar la continuidad del juicio del proceso inmobiliario.

Helena Regalado está recluido en la cárcel del Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva, donde permanecerá hasta la próxima audiencia, que se realizará el viernes 5 de septiembre, informó la Secretaría del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Se recuerda que el abogado fue detenido por unos días en enero del presente año por el mismo caso.

El alegado fraude societario se habría producido en perjuicio de las familias Mayol y Serrano, propietarios de la empresa Costa Dorada.

Las magistradas del tribunal acogieron en la audiencia la solicitud del Ministerio Público y de los acusadores particulares para disponer la medida, amparada en el artículo 306 del Código Procesal Penal, con el fin de evitar las tácticas dilatorias utilizadas por el imputado.

Entre esas maniobras se mencionan recusaciones a fiscales y jueces, solicitudes de inhibición, sometimientos disciplinarios infundados y cambios de abogados injustificados, acciones consideradas temerarias y contrarias a la lealtad procesal.

Otros imputados

Junto a Rafael Helena Regalado están imputadas Ailec Paloma Soto Garabito, Judith Francesca Aguasvivas Báez y la empresa Global Multibussines Corporation GMBC, S.R.L., señalados por falsedad en escritura, uso de documentos falsos y asociación de malhechores para supuestamente apropiarse fraudulentamente del capital accionario de Costa Dorada y de los terrenos.

Los acusadores privados Hilari Mayol, S.A.S.; Mayol & Co., SRL; Okra Company, LTD; y Grand Cays Corporation, representados por el abogado Jorge Antonio López Hilario, afirmaron que el proceso será llevado hasta las últimas consecuencias y que esperan sanciones ejemplares contra los acusados.

El fraude salió a la luz en 2013, cuando los accionistas intentaron transformar la empresa en sociedad de responsabilidad limitada y encontraron que los usurpadores ya habían completado el proceso de manera fraudulenta, según sus abogados.