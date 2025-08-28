Golpe mortal frente a su hija: 20 años de prisión por feminicidio en Yamasá

El tribunal colegiado del distrito judicial de Monte Plata condenó a 20 años de prisión a un hombre por feminicidio. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

La mañana del 25 de septiembre de 2023, en la comunidad rural de Sabana de Cercadillo, municipio Yamasá, se quebró la rutina doméstica con un acto de violencia que marcaría para siempre a una familia.

En la vivienda donde convivían como pareja, Fernando Félix de la Cruz, conocido como "Fey", atacó brutalmente a Y.P., su compañera sentimental, mientras la hija de la víctima, de apenas tres años, presenciaba la escena sin comprender el horror que se desplegaba ante sus ojos.

Según el expediente judicial, De la Cruz utilizó un palo para golpear a Y.P. hasta dejarla inconsciente. Fue su madre quien, al llegar al lugar, encontró a la joven tendida y logró trasladarla al Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, en Santo Domingo.

Pero el daño ya era irreversible: Y.P. falleció a causa de un trauma contuso craneoencefálico severo. La agresión, cometida en presencia de una menor, no solo arrebató una vida, sino que dejó una huella imborrable en la infancia de una niña que presenció el asesinato de su madre.

Condena de 20 años

El proceso judicial culminó con una sentencia firme. El tribunal colegiado del distrito judicial de Monte Plata, integrado por las juezas Johanna Giselle Reyes Moquete, Yenny Cecilia Muñoz Muñoz y Carmen Daniela Araujo Rivas, condenó a Fernando Félix de la Cruz a 20 años de prisión.

El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal José del Carmen García Hernández, logró demostrar la culpabilidad del acusado, quien fue hallado responsable de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan el asesinato.

La sentencia será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Monte Plata. Mientras tanto, la justicia intenta cerrar un capítulo marcado por el dolor, aunque el vacío dejado por Y.P. y el trauma vivido por su hija difícilmente encuentren reparación.