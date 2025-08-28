¿Quién es Rafael Guerrero Méndez, conductor de "Corrupción al Desnudo"?

El creador de contenido digital Rafael Guerrero Méndez, fue manejador del boxeador Joan Guzmán. ( FUENTE EXTERNA )

Conocido por su programa digital "Corrupción al Desnudo", que se transmite por la plataforma digital de You Tube, Rafael Guerrero Méndez también cuenta con una trayectoria en el deporte.

Fue manejador del campeón mundial súper gallo Joan Guzmán en el año 2000, así como del boxeador colombiano Edison Miranda.

En sus redes sociales, especialmente en Instagram, Guerrero Méndez cuenta con 240 mil seguidores en la cuenta de su programa y solo sigue a cinco personas o páginas.

Guerrero fue arrestado ayer por orden de rebeldía emitida por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, tras no presentarse a las audiencias de una querella por difamación e injuria presentada por el exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo.

Sin embargo, la orden de rebeldía fue levantada y se le otorgó libertad condicional con medidas como el uso de grillete electrónico e impedimento de salida del país para garantizar su asistencia al proceso judicial.

Demandas por difamación

Guerrero Méndez enfrenta varios procesos judiciales, relacionados a difamación e injuria. Además del caso por el cual fue arrestado, también tiene pendiente otra orden de conducencia emitida por la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, relacionada con una denuncia similar interpuesta por Ramón Antonio Alberto Then, hermano del exjefe de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then.

Otro proceso en su contra y también por difamación, es conocido por la Novena Sala de la Cámara Penal, en la cual se han convocado alrededor de 42 audiencias, la mayoría aplazadas por distintos motivos atribuidos Rafael Antonio Guerrero Méndez, según dijo su abogado José Valdez.

Sentencia revocada

En abril de este año La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó una sentencia que le condenaba a tres meses de prisión suspendida y al pago de dos millones de pesos de indemnización al exdirector de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, por un caso de difamación.

Ese caso se encuentra ahora en la Suprema Corte de Justicia, pendiente de fallo tras un recurso de casación presentado por el exfuncionario.