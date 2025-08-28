Levantan rebeldía a Rafael Guerrero, pero le imponen grillete e impedimento de salida del país

Vista del creador de contenido digital Rafael Guerrero Méndez, mientras era conducido a la sala de audiencias este jueves, donde se le impuso el uso de grillete electrónico e impedimento de salida del país. ( FUENTE EXTERNA )

El juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Franny González Castillo, levantó este jueves la orden de rebeldía contra Rafael Guerrero, conductor del programa "Corrupción al Desnudo", por lo que será puesto en libertad condicional.

La libertad condicional se debe a que el magistrado le impuso, en una audiencia la mañana de este jueves, el uso de grillete e impedimento de salir del país para asegurar su asistencia al proceso en su contra por difamación e injuria.

En la Cuarta Sala Penal se lleva a cabo un juicio por una de las varias demandas que enfrenta el creador de contenidos por la plataforma YouTube.

Ese tribunal está a cargo de la querella que interpuso el exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo, quien tiene otro proceso en contra de Guerrero en la Novena Sala de la Cámara Penal.

Otras demandas

Guerrero también es demandado por Ramón Antonio Alberto Then, hermano del exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, cuyo caso es conocido por la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, igualmente por difamación e injuria.

El juez Franny Franny González pautó para el 4 de septiembre el juicio de fondo sobre la querella de Rosado Mateo.