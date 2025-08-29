Ángel Martínez manifestó este viernes su interés en hacer las paces con el empresario Arnulfo Gutiérrez Almonte, quien lo demandó al comunicador en Santiago por presunto chantaje y extorsión.

"Nosotros, las personas que defendemos la libertad de expresión, debemos estar en paz con todas las personas, principalmente de Santiago, mi ciudad natal. Le extiendo un saludo afectuoso y una bandera blanca de paz", expresó Martínez.

El comunicador aseguró que en reiteradas ocasiones ha pedido disculpas al empresario y se ha retractado de expresiones pasadas.

"Mi deseo es estar en paz", expresó el controversial comunicador.

Fue a Fiscalía

Martínez acudió este viernes a la sede de la fiscalía de Santiago para cumplir con la medida de coerción que le fue impuesta por el caso del empresario, consistente en presentarse el último viernes de cada mes a firmar el libro de control.

El proceso judicial contra el comunicador se originó a raíz de denuncias presentadas por Gutiérrez Almonte, quien lo acusa de haberlo difamado y extorsionado.

Ángel Martínez enfrenta cargos por presunto chantaje y extorsión, luego de que, según el Ministerio Público, solicitara dinero al empresario Arnulfo a cambio de retirar un video con contenido difamatorio publicado en su canal de YouTube.

De acuerdo con el expediente judicial, Martínez publicó en abril de 2024 un audiovisual titulado Arnulfo Gutiérrez Almonte y sus hijos, investigación activa desde EE. UU. Santiago, mafia política, en el que emitió acusaciones calumniosas contra el empresario y su familia, afirmando sin pruebas que estaban implicados en actos criminales y corrupción.