Pleno de la SCJ ratifica condena de cinco años de prisión a Rosa Amalia Pilarte, exdiputada del PRM

La exdiputada de La Vega por el Partido Revolucionario Dominicano (PRM), Rosa Amalia Pilarte, a quien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena de cinco años por lavado de activos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó este viernes la condena de cinco años de prisión a la exdiputada de la provincia de La Vega Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos.

El Pleno confirmó la sentencia de la Segunda Sala de esa alta corte, que actuó como jurisdicción privilegiada, emitida en mayo del pasado año.

Al rechazar en su totalidad el recurso de casación de la exlegisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el máximo órgano de la SCJ le mantuvo también el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público por infracciones a la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado.

Asimismo, el decomiso de 13 bienes inmuebles ubicados en la provincia de La Vega.

El Pleno destacó que los argumentos de la defensa, que atribuían las actividades ilícitas a hechos posteriores a la deportación de Pablo Antonio Martínez Javier en 2009, carecían de fundamento.

Martínez Javier, según el Ministerio Público, es el "cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis", a quien se vincula la familia de Pilarte.

Según el fallo del Pleno, se comprueba que las cuentas de la imputada registraban movimientos millonarios desde 2001 y que, aunque declaró ingresos por aproximadamente RD$16 millones entre 2003 y 2021, movilizó en sus cuentas más de RD$4,400 millones, una discrepancia con su actividad económica declarada.

"La imputada Rosa Amalia Pilarte López tenía conocimiento de que los bienes que movilizó tenían conexión con actividades ilícitas, pues adquirió múltiples inmuebles que posteriormente fueron transferidos con pleno conocimiento, en su mayoría, a una entidad fachada, Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., con el objetivo de ocultarlos, como es típico en este tipo de delitos económicos", se lee en la decisión del Pleno.

Los jueces del Pleno de la SCJ

El Pleno de la SCJ está constituido por 16 jueces, pero en este caso debieron inhibirse los cinco que ya habían emitido sentencia en mayo del pasado año y en el lugar de ellos se colocan magistrados de la corte para completar la matrícula.

Estuvo integrado por Luis Henry Molina (presidente), Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Justiniano Montero Montero, Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel A. Arias Arzeno, Moisés Alfredo Ferrer Landrón, Arelis Ricourt Gómez, Sarah Altagracia Veras, Francisca Gabiela García Gómez de Fadul y Miguelina de Jesús Beard Gómez.

Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que fallaron contra la excongresistas y que debieron ser excluidos par formar parte del Pleno fueron Francisco Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, María Garabito y Fran Soto.

Su familia enfrenta también proceso penal

Rosa Amalia fue acusada junto a su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), y dos hijos de ambos: José Miguel López Pilarte, exregidor del PRM, y Miguel Arturo López Pilarte, por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Sin embargo, por Rosa Amalia tener una curul en el Congreso Nacional hasta agosto del 2024 su proceso fue ventiló en la SCJ.

El caso de su esposo e hijos se declaró extinguido por el Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de La Vega, decisión que fue apelada por el Ministerio Público.