Joven descubre en que fue drogada y violada por seis hombres cuando vio el video en las redes

Imagen de archivo de un uniforme de la Policía Nacional, la institución investiga la violación. ( DIARIO LIBRE. )

Una joven de 21 años denunció que fue drogada y violada por al menos seis hombres en el municipio de Villa González, provincia Santiago. El caso, que ya es investigado por el Ministerio Público y la Policía Nacional, salió a la luz pública luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observan varios hombres sosteniendo relaciones con ella.

Según el testimonio de la víctima, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, la agresión ocurrió en marzo de este año. Ese día acudió a una discoteca junto a una amiga. Tras consumir una bebida alcohólica, perdió el conocimiento y despertó en un hospital sin recordar cómo había llegado allí ni cómo regresó a su vivienda.

“Fue solo cinco meses después, al ver el video en internet, que supe lo que me habían hecho”, relató. La joven asegura no conocer a ninguno de los hombres que aparecen en la grabación.

Difusión del material

La difusión del material provocó indignación en Villa González. Decenas de moradores se concentraron frente al destacamento policíal del municipio para exigir la captura de los señalados.

De acuerdo con un informe preliminar de la Policía Nacional, los presuntos agresores han sido identificados en la comunidad con los apodos de Álvarez, Guaro, Ferere, Contreras, Fonso y Bebé o Chichí.

La denunciante pide que su caso no quede impune y reclama justicia.

Investigación en curso

El Departamento de Violencia de Género e Intrafamiliar de Santiago confirmó que abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido. Hasta ahora no se ha informado sobre arrestos relacionados con el caso.

Mientras tanto, el Ministerio Público indicó que recaba pruebas tanto del video difundido en internet como de testimonios en la comunidad para sustentar las acusaciones.

