Yeni Berenice llama a eliminar imágenes y videos de víctima de violación en Villa González

La Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, hizo un llamado a todas las personas en redes sociales y a las plataformas de medios para que "eliminen inmediatamente" cualquier foto o video que hayan difundido de la joven que denunció fue víctima de violación grupal en el municipio de Villa González, provincia Santiago.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la magistrada instó a no revictimizar a la joven al difundir material visual que vulnera su dignidad y privacidad.

"Toda persona o plataforma de medios que haya publicado foto o video de la joven víctima de la atroz violación grupal en Villa González debe eliminarla inmediatamente. No se convierta en un violador digital de su dignidad e intimidad. No la revictimice", expresó Reynoso.

El hecho

Una joven, residente en el referido municipio, denunció el jueves 28 de agosto que fue violada por seis hombres.

Según narró, los hechos ocurrieron en marzo pasado. Sin embargo, no fue hasta hace pocos días que descubrió que había sido drogada y agredida sexualmente luego que se difundiera en redes sociales un video del hecho.

Afirma que perdió el conocimiento tras ingerir una bebida en un centro de diversión de Villa González.

Por el momento, seis hombres se encuentran detenidos por su vinculación en el hecho. La Policía Nacional informó que amplía las investigaciones y no descarta nuevos implicados en el caso.

Los detenidos

Entre la tarde y la noche del viernes se habían entregado de manera voluntaria José Alfonso Rubiera y Edwin Manuel Castro Guzmán. Ambos permanecen bajo custodia policial y serán procesados junto al resto de los acusados.

Mientras que en la madrugada de este sábado la Policía informó que fueron entregados otros cuatro jóvenes vinculados al hecho.

Se trata de Fernando Pérez Toribio, Javier Toribio y Oniel (apellido pendiente de confirmar), mientras que uno de los detenidos aún no ha sido identificado públicamente por las autoridades.

Los cuatro últimos fueron entregados por familiares en la comunidad Las Lomas de Villa González y recibidos por el general Juan Bautista Jiménez Reynoso, director regional cibao central de la Policía Nacional.

