Policía aun busca un prófugo en caso de abuso sexual en Villa González; seis ya están detenidos

La Policía Nacional confirmó este domingo que, además de los seis hombres ya arrestados por el caso de abuso sexual contra una joven en Villa González, provincia Santiago, aún queda una persona prófuga de la justicia.

El director regional Cibao Central, general Juan Bautista Jiménez Reynoso, explicó que las órdenes de arresto fueron ejecutadas por la institución, mientras que el proceso completo está en manos del Ministerio Público. No fue revelada la identidad de la séptima persona involucrada.

"Ese es un caso que está en proceso de investigación, lo tiene la Fiscalía. Nosotros simplemente ejecutamos las órdenes de arresto. Ya la Fiscalía se encargará de dar los detalles. Hemos apresado seis, hay un prófugo", indicó Jiménez Reynoso al ser consultado durante el Jubileo de Militares, Policías y Políticos celebrado en la Catedral Santiago Apóstol.

Fiscalía aún no presenta coerción

Hasta el mediodía de este domingo, la Fiscalía de Santiago no había depositado la solicitud de audiencia para conocer medidas de coerción contra los detenidos.

La procuradora fiscal titular, Quirsa Abreu, declaró vía telefónica a Diario Libre: "Buenos días, terminando para proceder a depositar".

Se espera que el expediente sea entregado en las próximas horas al Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.

Defensa habla de relación "consensuada"

Rómulo Sánchez, abogado de cuatro de los seis imputados, sostuvo que lo ocurrido fue una relación sexual consentida y no un acto de agresión.

"Han querido crear un escenario mayor a lo que fue. Simple y llanamente un hecho de relación sexual consensuada entre la supuesta víctima y los imputados. En su momento daremos las declaraciones con las pruebas correspondientes", afirmó Sánchez.

El jurista agregó que la defensa también realiza sus propias investigaciones para sustentar esa versión.

Juristas exigen pena máxima

El abogado penalista Félix Portes calificó el caso como un crimen atroz que, además de violación sexual, encuadra en la figura de tortura y barbarie según el Código Penal.

"Una joven de apenas 21 años denunció haber sido drogada y abusada sexualmente por al menos seis hombres en Villa González. Estos hechos ameritan la pena máxima de 30 años de prisión", expresó Portes en sus redes sociales.

Portes enumeró como agravantes la intoxicación, la pérdida de conciencia, las violaciones múltiples y prolongadas, la acción colectiva de seis agresores, la crueldad, la humillación, la difusión del video y el daño irreparable a la dignidad humana.

Los detenidos

Entre los arrestados figuran: José Alfonso Rubiera Rodríguez, quien se entregó en Santo Domingo; Edwin Manuel Castro Guzmán (a) Guaro; Yamir Fernando Pérez Toribio (a) Ferere; Javier Eduardo Núñez Toribio (a) Bebe; Oniel Rafael Pichardo Martínez (a) Contreras; Delfry de Jesús Rodríguez (a) Yiyo.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de un séptimo implicado que aún no ha sido capturado ni su nombre revelado.

La víctima, de 21 años, recibe atención psicológica y médica especializada mientras avanza el proceso judicial.